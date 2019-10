Ny bevægelse: Søndagen skal være bilfri i Aarhus

Solen stod højt og cyklerne var pyntet med balloner, da omkring 30 cykeldemonstranter søndag formiddag cyklede gennem det centrale Aarhus.

Med sig havde de bannere med budskabet: "Bilfri søndage".

For netop bilfri søndage står øverst på demonstranternes ønskeliste. De vil gerne have bilisterne til at lade bilerne stå om søndagen, for at alle kan nyde godt af en renere, roligere og mere rummelig midtby i Aarhus.

- Bilfri søndag er en reference til bilfri søndag under oliekrisen. Bilfri søndag har vi gjort før. Hvorfor kan vi ikke gøre det igen? Aarhus er jo en ung by. På en dag, hvor folk alligevel holder fri, hvorfor skal vi så bruge bilen overhovedet?, spørger Mads Grotian, der er én af initiativtagerne til demonstrationen,

- Forestil dig fremtidens Aarhus, hvor alle kører rundt på elcykler, der var udbudt af kommunen. Og shuttlebusser ude fra Ringgaden, der kører folk ind i byen, når de har stillet deres biler derude, fortsætter han.

Demonstrationen af de 30 cyklister kørte gennem det centrale Aarhus

Dejlig bilfri stemning

Under oliekrisen blev det ved lov besluttet, at brug af biler var forbudt om søndagen. Simpelthen fordi, der var mangel på olie, som bilerne skulle køre på. Nutidens bilfri søndag har også til formål at spare på olien og dermed CO2 udledningen, men det handler i ligeså høj grad om at ændre stemningen og lydbilledet i midtbyen.

- En bilfri søndag vil give hele Aarhus midtby en mulighed for at opleve, hvad det er for en stemning, der opstår, når der ikke er biler. Den oplevelse vil være noget mange vil huske, siger Mads Grotian.

Blandt de cykeldemonstranter som var dukket op til søndagens cykeldemo var Bjarne Bonde fra Aarhus. For hanvar oplevelsen af bilfri gader under kulturhovedstadåret helt uforglemmelig.

- Det var skønt under kulturåret, da flere gader blev spærret af og gaderne fyldt med folk i stedet. Det gav en fantastisk stemning, husker han.

Derfor er han meget optaget af udsigten til bilfri søndage.

- Vi ville kunne få en dejlig by med plads til børn og mennesker og et andet miljø, forklarer han.

Skru ned for støj og fart

Larmen fra bilmotorer er også en vigtig årsag til, at cykeldemonstranterne vil have bilerne ud af byen.

- Støj er en af de største årsager til depression, angst og tidlig død. Det er vigtigt for mig, at vi som mennesker i Aarhus midtby ikke skal lytte til al den trafikstøj, forklarer Mads Grotian.

Den lokale formand for Dansk Cyklistforbund, Anders Nielsen, der også deltog i søndagens demonstration er helt enig.

- Byrummet ville komme til at virke meget mere lækkert og den der støj, der hele tiden summer i baggrunden, ville være væk, siger han.