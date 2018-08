Ny app hjælper kræftpatienter: - Hjælp betyder alt

Anne-Louise Johnsen fik konstateret brystkræft i højre bryst for otte år siden. Hun var igennem tre operationer og flere kemobehandlinger, og hvert besøg på sygehuset efterlod hende svækket.

Og derfor priser hun sig lykkelig for, at hun havde et hjælpsomt netværk.

- Jeg fik hjælp til at passe hus, børn, familie, madlavning, rengøring og så videre i ugerne lige efter kemo-behandlingen. Den hjælp betød jo alt, for jeg var rigtig dårlig efter kemo i lang tid, og så er der ikke så mange ressourcer til at lave de praktiske ting, siger den tidligere kræftpatient.

Tre operationer og adskillige kemo-behandlinger kommer oveni de generelle gener fra sygdommen.

Når man er på sit laveste, som man er efter kemo-behandling, er det selvfølgelig rart at få hjælp. Men som kræftpatient kan det være en god ting at være en del af planlægningen omkring, hvornår og hvordan hjælpen skal indfinde sig.

Vi prøvede at organisere det sådan, så jeg for eksempel kom og afleverede mad til hende. Vi spurgte Anne-Louise og hendes mand, hvad de havde brug for. Mette Højberg, nabo til Anne-Louise Johnsen i Højbjerg

Og det er en af de centrale fordele ved en ny app, som Kræftens Bekæmpelse netop har lanceret.

Appen hedder Sammenholdet, og den fungerer på den måde, at patienten opretter sig som syg. Derefter skriver man, hvilken type hjælp, man har brug for hvornår, eksempelvis græsslåning, bollebagning til en børnefødselsdag eller måske noget tredje.

Og så har appen en funktion, der måske særligt kommer de pårørende til gode.

- Man kan også skrive, hvordan man har det. For eksempel, at man har det skidt, eller at det har været en rigtig god dag. Så kan venner svare på det og sige, at det er dejligt, at de har det godt, eller om de skal komme forbi i morgen, siger Laila Walther, der er afdelingschef for Patient- og Pårørendestøtte hos Kræftens Bekæmpelse, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunikation er vigtigt

Da Anne-Louise Johnsen havde kræft, var der ingen sådan app, og derfor krævede hjælpen lidt mere telefonisk kommunikation.

Den tidligere kræftpatient fra Højbjerg fik nemlig ofte hjælp fra familien, men når de dage kom, hvor de ikke kunne være der, stod naboen, Mette Højberg, klar.

I dag har Anne-Louse Johnsen det meget bedre, og det skyldes, ifølge hende selv, ikke mindst hendes pårørendes indsats.

- Vi prøvede at organisere det sådan, så jeg for eksempel kom og afleverede mad til hende. Vi spurgte Anne-Louise og hendes mand, hvad de havde brug for, siger naboen fra Højbjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

Forhåbentlig gør appen Sammenholdet koordinationen af hjælp fra de pårørende lettere. Det er nemlig en vigtigt at inddrage den syge, når man gerne vil hjælpe, mener den nu kræftfrie højbjergenser.

- Vi fik en SMS, at nu står maden klar, I kan bare tage den, og I sætter den bare ud igen, når I er færdige. Men det stod mig jo frit for at sige nej tak, siger Anne-Louise Johnsen.