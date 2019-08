Ny anholdelse i sag om angreb på Jens Stages lejlighed

Østjyllands Politi har natten til tirsdag anholdt en formodet medgerningsmand i sagen om brandstiftelse af fodboldspiller Jens Stages lejlighed i Aarhus.

Manden, der er 21 år gammel, bliver tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør.

En 24-årig mand sidder i forvejen varetægtsfængslet i sagen, hvor der tidligere denne sommer blev kastet en røgbombe og en brosten ind i fodboldspiller Jens Stages lejlighed på Eckersberggade i det centrale Aarhus.

Anholdt i nat

Den 21-årige blev anholdt i nat klokken 01.37 i Aarhus, og han er sigtet for blandt andet brandstiftelse.

- Han blev anholdt på Harald Jensens Plads, hvor han kom retur til Aarhus med en fanbus, efter AGF havde spillet på udebane mod Lyngby, siger kommunikationsmedarbejder Janni Lundager fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet ønsker ikke at fortælle, hvordan de er kommet på sporet af den unge mand.

Jens Stage kom til AGF i 2016, hvor han skiftede fra Brabrand IF. Siden etablerede han sig som en stor profil i klubben og en darling blandt aarhusianernes fans. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Politiet: Der er flere medgerningsmænd

Den 21-årige bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Her ønsker politiet lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Det skyldes ifølge politiet, at de formoder, at der kan være flere medgerningsmænd, der endnu er på fri fod. Hvor mange det drejer sig om, ønsker politiet ikke at udtale sig om.

Hændelsen skete natten til den 14. juli, og der opstod en mindre brandskade, inden ilden gik ud. To personer befandt sig i lejligheden, og de flygtede begge ud ad et vindue.

Jens Stage skiftede denne sommer fra AGF til FC København i det, AGF kaldte for en rekordhandel for aarhusianerne.

Den 22-årige midtbanespiller nød inden sit skifte til FC København stor anerkendelse hos AGF-fansene, da han er vokset op i Aarhus og erklæret fan af klubben, som han spillede for.

"I Aarhus straffes forrædere, Judas svin"

Den 24-årige, der allerede sidder varetægtsfængslet, erkender ifølge Ritzau at have kastet røgbomben samt at have truet Jens Stage. Han blev i første omgang varetægtsfængslet i 14 dage, men i sidste uge, da de 14 dage var gået, blev varetægtsfængslingen forlænget med en måned.

Han erkender således også at have rettet henvendelse til fodboldspilleren via Facebook og skrevet: "Du kan aldrig være i Aarhus igen - Judas".

i lehjligheden befandt sig to personer, som flygtede ud ad et vindue. Foto: Ritzau Scanpix

På fyrværkeriet, der blev kastet ind gennem et vindue til lejligheden, var der ifølge politiets sigtelse lagt en seddel med ordene:

"I Aarhus straffes forrædere, Judas svin".

Den 21-årige mand er også sigtet for trusler og for at have forvoldt fare for andres liv og helbred, oplyser kommunikationsafdelingen hos Østjyllands Politi.

Det er ifølge Ritzau uvist, hvordan den 21-årige forholder sig til sigtelsen.