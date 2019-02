Ny AGF-bomber jubler over forløsende scoring

Patrick Mortensen spillede fredag en afgørende rolle for AGF, der slog Sønderjyske 2-0 i Superligaen.

Det var således den nye AGF-angriber, der scorede sit første mål for klubben, da han bragede bolden i mål til 2-0 i slutfasen.

Jeg følte, at der opstod en god mulighed for at afslutte, og at se den gå ind var naturligvis en stor forløsning for mig. Patrick Mortensen, AGF-angriber

Mortensen modtog bolden lidt udenfor Sønderjyskes felt, hvorefter han flot hamrede bolden helt op i målhjørnet i det 89. minut.

Angriberen skiftede i denne vinter til AGF fra norske Sarpsborg 08, og målet mod Sønderjyske var en lettelse for Patrick Mortensens i sin nye klub.

Stor forløsning

- Jeg følte, at der opstod en god mulighed for at afslutte, og at se den gå ind var naturligvis en stor forløsning for mig på to fronter.

- På den ene side var det et virkelig vigtig mål for hele holdet, da målet dræbte spændingen i opgøret i en periode, hvor vi var presset tilbage på banen.

- Omvendt var det selvfølgelig også en personlig forløsning for mig, og det er rart, at jeg kan krydse et mål af.

- Selv om jeg har scoret i en træningskamp før sæsonen, er det jo superligamålene, der tæller, siger Patrick Mortensen.

Høj klasse

AGF-træner David Nielsen var selvsagt godt tilfreds med sin angriber, og han hylder især Mortensens mentalitet op til kampen.

Jeg har dog mest fokus på, at han siden sidste uges kamp mod Esbjerg har haft et imponerende og meget fokuseret mindset. David Nielsen, AGF-træner

- Målet var virkelig høj klasse af Patrick Mortensen, og det var ufatteligt vigtigt både for os og for ham. Eksekveringen i selve sparket var høj klasse.

- Jeg har dog mest fokus på, at han siden sidste uges kamp mod Esbjerg har haft et imponerende og meget fokuseret mindset, siger David Nielsen.

Patrick Mortensen har mulighed for at score igen, når AGF i næste runde møder FC Midtjylland.

David Nielsen var mildest talt godt tilfreds efter sejren i det sønderjyske. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix