Ny aftale på plads: Boligblokke i Aarhus-ghetto rives ned

Aarhus Kommune og Østjysk Bolig er nu enige om, hvordan fremtiden skal se ud i det udsatte boligområde, Bispehaven.

I planen, der netop er fremlagt, fremgår det, at tre høje skal blokke og tre små skal rives ned. Til gengæld skal der renoveres, bygges nyt og sættes en række nye initiativer i gang.

Det vigtigste er nu, at vi sikrer en så god og tryg proces for beboerne som muligt. Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune

- Vi har lavet en ambitiøs og banebrydende aftale. Østjysk Bolig har været meget konstruktive i samarbejdet, og det har gjort, at vi står med en stærk aftale, som kan være med til at sikre, at vi får skabt en by i balance. Det vigtigste er nu, at vi sikrer en så god og tryg proces for beboerne som muligt, siger borgmester Jacob Bundsgaard, (S) i en pressemeddelelse.

Familier skal flytte

Folketinget vedtog i efteråret 2018 ny lov om udsatte boligområder. Som følge af den nye lovgivning skal de boligforeninger og kommuner, der huser såkaldte ’hårde ghettoer’ sammen indsende en plan for hvert af områderne senest 1. juni 2019, hvis området har været på den såkaldte ’ghettoliste’ i mere end fem år.

Aarhus Kommune og Østjysk Bolig besluttede i efteråret 2017 at udarbejde en fælles udviklingsplan. Det står klart, at planen vil få konsekvenser for en del af borgere, som bor i Bispehaven.

- Det har aldrig været vores ønske at gennemgå denne proces, der jo betyder, at over 300 af vores familier i Bispehaven skal flyttes, men når det så er sagt, så synes jeg, at vi i samarbejde med Aarhus Kommune har fået lavet en rigtig god aftale, der kommer til at betyde, at man om nogle år vil møde et helt nyt Bispehaven, som spiller sammen med resten af Hasle på en rigtig god måde, siger direktør i Østjysk Bolig, Allan Søstrøm, i samme pressemeddelelse.

