Ny aftale giver færre traktorpropper og mindre CO2-udledning

Lars Jensen er landmand på Djursland, og fremover kommer han til at køre færre kilometer i traktor på vejene.

Jeg skal flytte meget foder og lort, og det koster meget, når vi skal have maskiner på vejene, så jeg er godt tilfreds med den her aftale. Lars Jensen, kvægproducent, Øster Alling

Han er én blandt 42 landmænd ved Øster Alling på Djursland, der har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om at fordele deres jord anderledes.

For ham betyder det, at hans jord kommer seks kilometer tættere på, og det betyder, at han sparer penge og forstyrrer trafikken mindre, end han gør i dag.

Læs også Mølleskole-forældre har ikke tillid til kommunen: Vi åbner en friskole

- Jeg skal flytte meget foder og lort, og det koster meget, når vi skal have maskiner på vejene, så jeg er godt tilfreds med den her aftale. Jeg har regnet ud, at jeg sparer 1.500 kr. pr. hektar pr. år, siger Lars Jensen og tilføjer, at borgerne i den nærliggende by formentlig også bliver meget glade:

- Jeg kan godt forstå, at folk bliver irriteret, når der kører mange traktorer på vejene. Altså, når vi rigtig kører igennem, kører vi fra kl. 6-22. og når vi en gang om måneden snitter græs er det fra kl.6 om morgenen til kl. 2-3 om natten. I de perioder svarer det jo, til at man pludselig bor ved siden af en S-togstation, siger Lars Jensen, der forventer at halvere sin trafik igennem Øster Alling.

Ministeren er begejstret

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet kommer de 42 landmænd til at køre 5.600 færre kilometer om året for at nå deres marker, og det er både godt for klimaet, landmændenes pengepung og dem, der føler sig generet af mange traktorer på vejene, mener ministeren.

Læs også Kommune sætter fælder op: Vil mårhunde til livs

- På en skala fra et til ti er jeg altså oppe og ringe på en tier over det her, siger Jakob Ellemann-Jensen (V), der er Miljø- og Fødevareminister, og han uddyber:

- Det gør hverdagene nemmere for de pågældende landmænd. Det er bedre for klimaet, og hysteriet på vejene bliver mindre.

I alt har 460 hektar jord byttet hænder - et areal på størrelse med 460 fodboldbaner - og står det til ministeren, skal de i fremtiden lave flere af den her slags aftaler.

Jordfordelingen ved Øster Alling er finansieret af Naturpakken fra 2016, der er en aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative.

En forudsætning for at kunne få en sådan jordfordeling har været, at der i nærheden findes et vådområdeprojekt, som er under realisering. Hermed belønnes lodsejere i de områder, hvor man etablerer vådområder af hensyn til vandmiljøet i vores fjorde. Vådområder renser vandet for kvælstof, hvilket betyder bedre levevilkår for planter, fisk mv.