Brugerne har stemt: Det skal nuttet sælunge hedde

Det kan være svært at finde det helt perfekte navn til en nyfødt. Det gælder ikke kun for mennesker, men også for dyr.

Derfor startede Kattegatcenteret en konkurrence, hvor facebookbrugere kunne komme med deres bud på, hvad centerets lille nye sælunge skulle hedde.

Og nu har den lille hansæl fået sit navn.

- Han skal hedde Ebbe. Det er et rigtig godt valg, synes vi. Det er nemt at udtale, og så har det en tydelig relation til havet, siger Karsten Bjerrum Nielsen, der er leder for udstilling og formidling i Kattegatcenteret til TV2 ØSTJYLLAND.

Ebbe ses her med sin mor Liv.

Over 500 navneforslag

Kattegatcenteret fik over 500 navneforslag, og valgte selv de tre finalister, de synes var bedst.

- For os er det vigtigt at engagere de folk, der interesserer sig i havet, siger Karsten Bjerrum Nielsen.

Den ene finalist var selvsagt Ebbe, mens de to andre var Neptun og Triton. 312 personer mente, at Neptun var det bedste navn, mens 374 personer stemte på Triton. Ebbe fik hele 453 stemmer.

Kattegatcenteret leder i øjeblikket efter et nyt hjem til Ebbe, da man er nød til at adskille mor og barn, for at sikre, at de ikke parrer sig med hinanden.