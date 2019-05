Nu tør Ida gå med nedringet kjole: - Det er et kæmpe fremskridt

En mørkeblå nedringet kjole med velourstriber.

Det var én af de største udfordringer for 22-årige Ida Villadsen, da hun tilbage i 2018 medvirkede i serien Selvglad. Seriens omdrejningspunkt er at hjælpe fire piger med at få et positivt selvbillede.

Det grænseoverskridende for mig var kavalergangen. Den havde jeg det svært med. Ida Villadsen

Når Ida skulle beskrive sin krop, var der langt i mellem de positive ord. For hun var rigtig ked af sin krop.

Og det var særligt brysterne, som gjorde hende ked af det. Hun følte, at de var store og vulgære. Derfor gemte hun dem ofte væk i højhalsede trøjer.

- Hvis jeg kom i en nedringet kjole, følte jeg, at det var et par bryster, der kom med mig, siger Ida Villadsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Som en udfordring i serien Selvglad købte Ida den blå kjole. Det var grænseoverskridende for hende at tage den på, men i dag har hun fint, når hun har kjolen på.

I serien Selvglad følger man Ida og tre andre piger, der sammen med deres mentor, Katrine Gisiger, kæmper for at opnå en større selvtillid omkring deres kroppe.

- Da jeg var med i Selvglad, havde jeg det rigtig svært med min krop. Jeg synes, min krop var ulækker og tyk, og jeg følte mig meget utilpas, siger Ida Villadsen.

Kjolen er i brug

Da Ida købte den blå kjole, var det en stor udfordring at prøve den i tøjbutikkens prøverum.

Derfor var risikoen for, at kjolen blev parkeret bagerst i skabet også stor, men Ida tog udfordringen op.

- Det grænseoverskridende for mig var kavalergangen, den havde jeg det svært med. Så at kunne gå med den her kjole i dag, det er et kæmpe fremskridt for mig, siger hun.

Det negative syn på kroppen har nu vendt sig til noget positivt. Det er blevet en naturlig ting for Ida at tænke på sin krop som noget normalt, og hun har nu lært at acceptere sine former.

- Jeg er bedre til at sige til mig selv, at jeg ser godt ud i dag, hvis der lige er en delle, der stikker ud, så går det jo nok, siger Ida.

Aldrig helt tilfreds

Selvom Ida har gennemgået en stor forandring, der har ændret synet på hendes krop, erkender hun, at hun endnu ikke er helt i mål. For helt tilfreds det tror Ida aldrig, at hun bliver.

- I dag er jeg meget mere selvglad. Men der vil jo altid være nogen, der er pænere og den sammenligning fylder stadig. Det er svært at stille sig tilfreds og sige, at jeg er perfekt, siger Ida.

Ida tog udfordringen op, og de 10 uger som serien Selvglad varede, har givet hende mere selvtillid. Hun anbefaler andre at udfordre sig selv, hvis de også har det svært med deres krop.

- Prøv at udfordre dig selv. Og så skal man stoppe med at hagle sig selv ned, for det kommer der ikke noget godt ud af, siger hun.