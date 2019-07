Nu starter arbejdet med at lave kaos-kryds om - det skal du vide om løsningen

Det har været undervejs længe, og nu begynder arbejdet med at lave det.

T-krydset ved Mindet ved Dokk1 i Aarhus.

Læs også Politi advarer mod T-kryds ved Dokk1 - men det vil rådmand have

TV2 ØSTJYLLAND har flere gange omtalt det nuværende kryds som et kaos-kryds, og trafikanter der bevæger sig i området vil næppe mene, at der er tale om en journalistisk stramning.

Det sker stort set dagligt, at en bilist kører i den forkerte retning og skaber farlig situation for de øvrige bilister i krydset.

00:20 GRAFIK: I videoen her kan du se, hvordan man skal køre i det nye kryds. Det bliver muligt at køre igennem og dreje til højre fra Dokk1 - bortset fra i myldretiden, hvor det er lukket. Luk video

Strækning lukkes

Nu kan Teknik og Miljø med rådmand Bünyamin Simsek i spidsen offentliggøre, at Mindet åbner i en ny udgave den 5. august.

Læs også T-kryds ved Mindet har stadig lange udsigter

Løsningen er et T-kryds - altså et kryds, hvor det i modsætning til nu er tilladt at dreje både til venstre og højre - med permanent adgang til Dokk1 fra Europaplads, og arbejdet med at skabe det starter på mandag.

Det betyder, at strækningen fra Dokk1 til Balticagade bliver lukket fra på mandag og frem til, at den nye løsning åbner den 5. august. Der vil være adgang til Dokk1 fra Europaplads i hele perioden.

02:39 VIDEO: Det er et kompliceret knudepunkt, lyder det fra rådmand Bünyamin Simsek i dette indslag om krydset i Mindet (18. december 2018). Luk video

Trafsikker løsning

Når T-krydset er færdigt, vil strækningen mellem Dokk1 og Balticagade blive lukket ved hjælp af sænkbare pullerter i myldretiden mellem kl. 6.30-9.30 og kl. 14.30-18.00 på hverdage.

Læs også Kaos-kryds laves om: Politiet har skiftet mening

Det sker ifølge en pressemeddelelse fra Teknik og Miljø for at undgå, at der opstår kø hen over letbaneskinnerne eller ned ad Havnegade mod Europaplads.

- Krydset ved Mindet har langtfra fungeret optimalt. Det gør vi nu noget ved med en trafiksikker løsning, som sikrer bedre adgang til vigtige destinationer som Sydhavnskvarteret og DOKK1, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.

01:01 VIDEO: Politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen forklarer, hvorfor politiet har ændret holdning. Videoen er fra december 2018. Luk video

Den nye løsning vil blive nøje overvåget, og pullerternes åbningstider kan eventuelt blive justeret i den etårige forsøgsperiode, oplyser Teknik og Miljø.

Politiet har tidligere været imod en løsning med et T-kryds ved mindet, men ændrede siden mening.

- Vi tror, at trafikanterne bedre kan finde ud af det her end den løsning, der har været indtil nu. Det har i hvert fald vist sig svært for trafikanterne at finde ud af, hvordan de skal forholde sig i det her kryds, og det tror vi på, at det her forslag kan ændre på, sagde politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen til TV2 ØSTJYLLAND i december 2018.

Læs også Vi har fejlet, siger politiker om overgreb på børnehjem