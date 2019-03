Nu sker det: Kaos-kryds bliver til T-kryds

De fleste bilister, der er vant til at køre i Aarhus, har formentlig oplevet at fare vild og samtidig skabe en farlig situation for de øvrige bilister i krydset ved Mindet i Aarhus.

Det bliver der nu rodet bod på. Byrådet i Aarhus Kommune har efter mange overvejelser endeligt besluttet, at krydset skal laves om til et helt almindeligt T-kryds. Altså et kryds, hvor det i modsætning til nu er tilladt at dreje både til venstre og højre.

Læs også Kaos-kryds laves om: Politiet har skiftet mening

- Det er jeg meget godt tilfreds med. Krydset bliver omtalt som et kaoskryds, og jeg kan ikke være rådmand i Teknik og Miljø og så acceptere, at der er et kryds, der skaber kaos, siger rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V).

Her på TV2 Østjylland har vi også flere eksempler på, at krydset har skabt kaos. Det kan man se i videoen herunder:

00:40 VIDEO: Trafikken i krydset har længe været kaotisk. På videoen her kan man se, hvordan der flere gange er opstået farlige situationer. Videoen er fra maj 2018. Luk video

Rådmanden har haft fokus på krydset ved Dokk1 i mere end et år, og han har hele tiden talt for, at krydset skal laves om til et T-kryds. Det har dog taget sin tid at få indført. Blandt andet fordi Østjyllands Politi ikke vil godkende det.

Lukket i myldretid

Politiet har især været bekymret for, at et T-kryds ved Mindet vil resultere i, at trafikken omkring letbanen vil hobe sig op, og at trafikken ved nabokrydset nær Europaplads og spillestedet Train vil risikere at stå stille.

For at undgå det, indebærer den nye løsning hæve-/sænke-pæle, der gør, at det nye T-kryds ikke er åbent i myldretiden. Det betyder, at T-krydset er lukket alle hverdage fa 6:30-9:30 og igen klokken 14:30-18:00.

00:20 GRAFIK: I videoen her kan du se, hvordan man skal køre i det nye kryds. Det bliver muligt at køre igennem og dreje til højre fra Dokk1 - bortset fra i myldretiden, hvor det er lukket. Luk video

Kommunen har fået tilladelse til at lave krydset om allerede fra marts, men fordi det kræver en del anlæggelsesarbejde, venter de til sommerferien.

- Anlæggelsesarbejdet vil skabe trafik, og derfor venter vi til sommerferien, hvor der er mere ro på, siger rådmanden.

Godkendt af politiet

Tidligere i år fortalte vi, at politiet i et notat til teknik- og miljøforvaltningen skrev således:

- På grund af ovenfor beskrevne problemer, er det politiets vurdering, at det ikke vil være forsvarligt at ”normalisere” krydset Europaplads/Mindet/Mindebroen. Det vil udgøre en væsentlig og betydningsfuld risiko at udforme krydset som et normalt T-kryds, således at det bliver mulighed for gennemkørsel i retning mod både by- og havnesiden.

Læs også Politi advarer mod T-kryds ved Dokk1 - men det vil rådmand have

Men nu har politiet ændret holdning. Det gjorde de tilbage i december sidste år, hvor TV2 Østjylland talte med politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen.

- Vi tror, at trafikanterne bedre kan finde ud af det her end den løsning, der har været indtil nu. Det har i hvert fald vist sig svært for trafikanterne at finde ud af, hvordan de skal forholde sig i det her kryds, og det tror vi på, at det her forslag kan ændre på, sagde politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.