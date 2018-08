Nu skal SOSU-skole i Randers være røgfri: - Det er det lange seje træk

Fra den 1. august blev der på Social- og Sundhedsskolen i Randers indført et totalt rygeforbud for både lærere og elever. Det betyder, at både ansatte og studerende må undvære cigaretterne i arbejds- og skoletiden.

Rygeforbuddet sker ifølge skolen som et led i at blive et sundere uddannelsessted.

- Vi har en holdning til sundhed, og det er jo ikke sundt at ryge. Faktisk viser undersøgelser jo også, at omkring 60 procent af de elever, som ryger, ønsker at stoppe, siger chef for Rekruttering og Gennemførelse ved Randers Social- og Sundhedsskolen, Ann Taul Andersen.

Forbuddet møder da også opbakning fra skolens elevråd, men her er bekymringen, at nogle elever måske bliver sure over forbuddet.

- Det, de er bekymret over, er jo, at der kan være nogen, der bliver sure, eller der kan være elever, der synes, det er uretfærdigt, og det ved vi godt, at der er, siger Ann Taul Andersen og fortsætter:

-Men vi har den holdning, at det er det lange seje træk, og vi må vænne os til, at det er sådan, at man ikke ryger, når man er på arbejde.

Skal forberede elever på arbejdspladserne

Sundheden er ikke den eneste grund til, at skolen nu vælger at indføre et rygeforbud i skoletiden. Det skal også forberede eleverne på den virkelighed, de møder, når de engang er færdige på skolen og skal ud på arbejdsmarkedet.

- De kommer ud og skal arbejde i sundhedsplejen, og de kommer ud og skal arbejde i børnehaver, og her ryger man jo ikke. Det er vigtigt, at eleverne er klar til det, siger Ann Taul Andersen.

Et banner er blevet hængt op foran skolens rygeskur.

Delte meninger om forbud

Hos de studerende får forbuddet en blandet modtagelse. Cecilie Schrøder Jensen, der er elev på skolen, er positiv overfor, at det ikke længere skal være tilladt at ryge på skolen.

- Jeg synes, at det er fint nok, at de prøver på det. Det er også fint nok, at når man kommer om morgenen, så lugter parkeringspladsen ikke af røg, og der ikke står 20 rygere og ryger en lige i hovedet, siger hun.

Men ikke alle mener, at forbuddet er en god ting. Rasmus Nørregaard Brock er ikke selv ryger, men han synes, at rygerne bliver jagtet for meget.

- Jeg kan sagtens forstå det, men jeg synes bare, at det er blevet lidt for meget, at det skal være udenfor skoletiden. Jeg synes, det er okay i arbejdstiden, men i skolen synes jeg, at det er sådan lidt, siger Rasmus Nørregaard Brock, elev på Randers Social- og Sundhedsskole.

Aktiviteter i stedet for rygning

På skolen er de godt klar over, at det ikke er den letteste opgave, at få eleverne til at droppe cigaretterne i skoletiden. Derfor har de også lavet en række nye tiltag, som skal gøre overgangen til røgfri skole lettere.

- Vi har lavet en masse aktiviteter, som står i stedet for det at gå ud og ryge, som man kan lave sammen alle sammen, uanset om man er ryger eller ej, siger Ann Taul Andersen.

Skolestarten står lige for døren for en ny gruppe elever på Social og Sundhedsskolen, og Ann Taul Andersen håber på, at det bliver lettere for dem ikke at skulle ryge i løbet af skoledagen.

- Alle de nye elever, der komme ind på mandag, har ikke været her før, og de bliver vant til fra start, at man ikke ryger, så jeg håber, at vi får færre rygere. Jeg håber, at nogen holder op med at ryge. Jeg håber, at elever og medarbejdere på skolen vil komme hinanden meget mere ved.