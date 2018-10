Nu skal du have din medicin med på hospitalet

Hvis du tager medicin, skal du fremover medbringe den, hvis du bliver indlagt på et hospital i Region Midtjylland.

Det oplyser Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er udelukkende for at få en bedre dialog med patienterne om, hvilken medicin de får. Målet er at give patienterne den absolut bedste behandling, vi kan, siger Thomas Stadil Pinstrup, der er kvalitetschef på Regionhospitalet Randers.

Ikke en del af behandling

Du skal medbringe din medicin i original indpakning, da der står informationer om dosis, og hvorfor du får medicinen, på pakken. Hvis du ikke længere har indpakningen, så tag medicinen med, som den er, lyder det fra regionen.

- Nogle gange kan patienter ikke huske, hvilken medicin de tager, og det kan være en udfordring for de ansatte på hospitalet, siger Thomas Stadil Pinstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en stor hjælp for læger og sygeplejersker, hvis de har det fulde overblik over, hvilken medicin deres patienter tager. Foto: Kristian Brasen

Det er ikke en ulempe for patienterne, at de skal tage deres medicin med. Det er nærmere en fordel. Henrik Gottlieb Hansen, formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland

Han understreger, at patienterne ikke skal bruge deres egen, når de er indlagt.

- Medicinen kan sende med hjem sammen med pårørende, eller også kan den blive placeret i et aflåst skab på hospitalet. Hospitalet står for medicinen, siger Thomas Stadil Pinstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Gode erfaringer fra Vestjylland

På hospitalerne i Vestjylland har patienterne længe skullet have egen medicin med. Erfaringerne fra Vestjylland er så gode, at Region Midtjylland nu tager ordningen til sig.

- Patienter vil gerne inddrages og tage del i deres egen behandling. Det giver vi dem bedre mulighed for, når de har al deres medicin med og får den gennemgået på hospitalet, siger Henrik Gottlieb Hansen, formand for Hospitalsudvalget.

Når du bliver udskrevet fra hospitalet, får du din egen medicin med hjem igen. Har du fået ny medicin under indlæggelsen, tages der stilling til, om du skal fortsætte med dette efter udskrivelsen.

- Det er ikke en ulempe for patienterne, at de skal tage deres medicin med. Det er nærmere en fordel, for det sikrer, at hospitalet får det fulde overblik over, hvad de tager, siger Henrik Gottlieb Hansen, der er formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.