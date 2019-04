Nu skal der bores efter varmt vand under Aarhus

Nu er der givet grønt lys til, at der kan bores efter varmt vand til fjernvarmeforsyningen af Aarhus og Aalborg.

Det er Energistyrelsen, der har givet tilladelse til A.P. Møller Holding Invest til at efterforske og indvinde såkaldt geotermisk energi i de to byer.

- Verden står med en enorm klimaudfordring. Derfor er det meget positivt, at der er interesse i at udnytte den grønne, geotermiske energi, som bogstaveligt talt ligger under fødderne på os, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Geotermi er varmt vand, der hentes op for undergrunden og via fjernvarmenettet sendes ud til forbrugernes radiatorer.

Tilladelsen betyder, at der nu skal bores efter varmt vand i to udvalgte områder omkring Aarhus og Aalborg.

Undergrunden vurderes netop her at være egnet til geotermi.

'Stort potentiale'

Ministeren ser store muligheder i at udnytte varmt vand fra undergrunden.

- Der er et stort potentiale både i forhold til den danske varmeforsyning og i fremtidige eksportmuligheder af dansk viden og teknologi på området, siger Lars Christian Lilleholt.

01:08 VIDEO: Søren Erbs Poulsen, docent ved Centret for Forskning og Udvikling på VIA University College i Horsens, fortæller om fordelene, der kan følge med projektet. Videoen er fra den 23. oktober 2018. Luk video

Allerede i efteråret blev der indgået et partnerskab mellem A.P. Møller Holding Invest og Aarhus Kommune om at undersøge muligheden for geotermi nærmere.

- Vi har allerede sagt farvel til kul og olie i den aarhusianske varmeforsyning, men vi vil skridtet videre, lød det dengang fra Bünyamin Simsek (V), rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

- Vi vil have et energisystem, som i mindre grad bygger på afbrænding af biomasse og i højere grad bygger på brændselsfri og vedvarende energi, og det kan vi få med geotermi.

Kommunen oplyste i efteråret, at A.P. Møller Holding påtager sig efterforsknings-, etablerings- og driftsrisikoen i de 30 år, anlægget leverer varme til fjernvarmenettet.

Kan stå klar tre år

I Aarhus er der stor glæde over, at tilladelsen er landet, så fjernvarme fra geotermi til op mod 100.000 aarhusianere nu er rykket tættere på.

Men endnu venter der et stykke arbejde, inden de første prøveboringer kan finde sted.

- Nu skal der lokalt gives tilladelse til det ud fra blandt andet et miljømæssigt synspunkt, og så mangler vi at få gjort varmeleveringsaftalen med A.P. Møller Holding Invest helt færdig, siger Bjarne Munk Jensen, affaldvarmechef i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

01:35 VIDEO: Jacob Precht Purup ser frem til en anden slags varme i gulvene. Mød ham i dette tv-indslag fra den 23. oktober. Luk video

Han forventer, at aftalen bliver klar til sommer, og at de første prøveboringer vil kunne finde sted omkring årsskiftet. Men det vides altså fortsat ikke, hvor det mere præcist skal ske henne.

Hvis forudsætningerne holder, kan det første geotermiske anlæg bygges i løbet af de kommende år.

- Hvis alt går vel, kan den første brønd forhåbentlig være klar omkring 2022/2023, siger Bjarne Munk Jensen.

Også på Aarhus Rådhus er glæden over dagens udmelding stor.

- Hovedparten af den varme, vi bruger i Aarhus, kommer allerede fra biomasse, men vi er er meget opsatte på at gøre varmeforsyningen brændselsfri og dermed endnu mere grøn. Det glæder mig derfor, at vi med Energistyrelsens beslutning er kommet et skridt nærmere at bruge geotermi som vedvarende varmekilde i Aarhus-området, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.