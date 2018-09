Nu må du snart slippe din hund løs på stranden igen

Mange hunde glæder sig - formentlig på et meget ubevidst niveau - til den 1. oktober. Her må de nemlig atter jagte pinde og tennisbolde på strandene og måske få en kold dukkert i havet.

Men hundeejerne skal have fuld kontrol over deres firbenede ven, påminder Dyrenes Beskyttelse.

Hunden skal være under fuldstændig kontrol, så alle kan få en god oplevelse på vores strande. Jens Jokumsen, Dyrenes Beskyttelse

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor på stranden. Men i vinterhalvåret mellem oktober og marts må man slippe hunden løs på de fleste danske strande.

- En strandtur stimulerer alle hundens sanser og giver god motion. Men samtidig er det vigtigt, at man har rigtig godt styr på den. For en løs og ukontrolleret hund stresser de vilde dyr og kan måske endda skræmme andre strandgæster, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

Må ikke jage vilde dyr

Det er vigtigt, at hunden er trænet til at komme, når den får signalet for at komme til ejeren, lyder det fra Jens Jokumsen.

- Hunden skal være under fuldstændig kontrol, så alle kan få en god oplevelse på vores strande, siger han.

Grunden til, at hunde generelt ikke må være løse i naturen, er, at de kan stresse det vilde dyreliv eller i værste fald jage det. Der er kyster, hvor reglen om, at hunde må løbe fri, ikke gælder, og derfor skal man holde øje med den lokale skiltning omkring løse hunde på sin strand, lyder det fra Dyrenes Beskyttelse.

Naturstyrelsen har også mere end 200 etablerede hundeskove rundt om i landet. I hundeskovene må hunde løbe løse, men de specifikke regler for skovene er fastsat af grundejeren. Man bør derfor altid aflæse den lokale skiltning ved både strande og hundeskove, inden den firbenede ven slippes løs.