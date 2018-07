Farligt vejr på vej: Skybrud og torden med fare for naturbrande

Det varme og tørre sommervejr bliver lørdag aften udskiftet med et voldsomt uvejr i Østjylland.

Det oplyser DMI til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er risiko for skybrud for mellem 20 og 30 millimeter på 30 minutter. Hvis det hele kommer på en gang, så kan det give lokale oversvømmelser, fordi jorden ikke følge med, siger vagtchef Frank Nielsen og fortsætter:

- Det er jo ligesom en ørken derude, og så tager det et stykke tid, før jorden kan suge vandet - ellers søger det hen, hvor der er lavest.

Der vil formentlig være masser af vand på vejene lørdag aften, og bilister bør køre forsigtigt for at undgå akvaplaning, melder DMI. Billedet her er fra sidste sommer, der var en af de vådeste i flere år. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Læs også Sol, tørvejr og varme kan gøre sommeren til den bedste i 100 år

Risiko for lynbrande

DMI har lørdag formiddag udsendt et varsel om, at skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning) samt nedsat sigtbarhed.

DMI advarer også om kraftig torden, der kan medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer og risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg.

- Hvis der kommer mange lyn, og det antænder underlaget, kan ilden nemt brede sig hurtigt, og det skal man være opmærksom på. Jeg er ikke sikker på, at regnen kan slukke det hele, hvis der er mange lyn, siger vagtchef Frank Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I løbet af lørdagen vil der være let til frisk vind, men i aften kan vi blive ramt af torden og vindstød af kulingstyrke. Foto: Kristian Juul Pedersen

Læs også Brandmandens råd: Sådan undgår du brand i tørken

Vindstød af kulingstyrke

Uvejret kommer til Østjylland omkring ved 20-tiden, og det vil toppe omkring midnat, oplyser Frank Nielsen.

I løbet af dagen vil der være let til frisk vind, men i forbindelse med uvejret kan der komme vindstød af kulingstyrke. Når det trækker op, bør man søge indenfor og sørg for at lukke alle tagvinduer, lyder rådet fra vagtchefen hos DMI.

- Vinden kan være ret kraftig, og der kan være byger med torden, og det kan virke ret voldsomt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Varslet fra DMI gælder for Djursland, Odder, Århus NV, Kronjylland, Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus og Samsø.

Det kan måske virke fristende at tage en aften-badetur, men lad vær med det, lyder rådet. Foto: Colourbox - genrefoto

Hop badeturen over

Risikoen for tordenvejr har også fået TrygFonden Kystlivredning til at advare mod at bade i aften

- Hvis lynet slår ned i vandet, så gør salte og mineraler vandet strømledende. Det betyder, at et kraftigt lyn kan slå en person ihjel, selvom om det slår ned 100 meter væk. Man bør derfor skynde sig op af vandet, også hvis tordenvejret er et stykke væk fra stedet, hvor man bader, siger Anders Myrhøj, der er chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning.

Læs også Dyrlæge: Drop at motionere din hund i heden - den kan dø af det