Nu kommer nattefrosten

Efter flere nætter med tilløb til nattefrost bliver det alvor i weekenden. Vi har set rimfrost i græsset, og mange har også allerede måtte skrabe bilruden fri for is, men ingen af de autoriserede målestationer har indtil nu målt frost i to meters højde, som det kræves for officiel nattefrost.

- For hver nat vi har haft, er det det blevet koldere, og nu går den ikke længere. Vi skal til at finde handskerne frem. Navnlig natten til søndag og natten til mandag kan vi få udbredt frost, som lokalt kan komme ned på tre til fire grader under frysepunktet, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Til gengæld bliver det en flot weekend med god mulighed for sol og blå himmel i størstedelen af landet. Men prisen er en bidende kulde, for der kommer kold luft ned over landet fra nordøst.

Den kolde luft medfører, at temperaturen i den nordøstlige del af landet selv midt på dagen ikke kommer meget over syv-otte grader.

Vinden trækker temperaturen ned

Især lørdag vil den lave temperatur kombineret med en vind, der bliver op til frisk, få det til at føles som bare to-tre graders varme.

- Generelt bliver det en flot weekend, men man skal sørge for at tage den varme jakke på, siger Sebastian Pelt.

I den sydlige del af landet og Østersøområdet bliver det varmere. Her vil det fortsat lune hav holde temperaturen oppe. Til gengæld vil der være flere skyer og enkelte byger.

Vinteren er på vej

Bygerne bærer i øvrigt et af de første spæde vintertegn. Det er nemlig byger dannet over havet i stedet for over land. Om sommeren vil der normalt være omvendt.

- Havene nu er varmere end landjorden, og da luften stiger til vejrs, hvor overfladen er varmest, er det nu her bygeskyerne dannes, forklarer Sebastian Pelt.

Den opstigende luft over havet samler også fugt op til skyerne, som driver ind over land, og det er det, man kommer til at mærke i den sydlige del af landet og Østersøområdet.