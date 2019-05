Nu kommer der ny asfalt på motorvejen

Det skabte glæde blandt bilisterne, da der i 2018 kom et ekstra spor på motorvej E45 på en 15 km lang strækning mellem Skanderborg S og Aarhus S. Nu er der endnu en god nyhed fra trafikken.

Vejdirektoratet begynder nemlig sidst i maj på at lægge det øverste lag asfalt på vejen. Slidlaget skal sikre, at vejen får en lang levetid ved at beskytte de underliggende lag mod trafik, regn, frost og saltning.

Slidlaget skal også skabe god friktion, komfort, stabilitet og reducere støj. Der er dog et lille men.

- Det er mange tons asfalt, der skal lægges ud. Og derfor vil det beklageligvis også have mærkbare konsekvenser for de mange trafikanter på strækningen, selv om vi gør, hvad vi kan, for at afvikle det så hurtigt og skånsomt som muligt, siger projektchef hos Vejdirektoratet, Robin Højen Madsen, i en pressemeddelelse.

- Men jeg håber på trafikanternes tålmodighed, for de får en mere komfortabel vej at køre på bagefter, fortsætter han.

Inddelt i tre etaper

Arbejdet går i gang den 24. maj, hvor entreprenøren starter længst mod syd i de sydgående spor.

De 15 km motorvej er inddelt i tre etaper. Der lægges asfalt ud i skiftevis sydgående spor og derefter nordgående spor i samme etape. Én etape afsluttes i både syd- og nordgående retning, inden arbejdet påbegyndes i den næste etape.

Foto: Vejdirektoratet

Kræver ekstra planlægning

Der vil på strækningen, der lægges asfalt på, altid kun være én til- og frakørsel på E45 spærret ad gangen. I juni er der to weekender, hvor Århus Syd Motorvejen vil være spærret i sydgående retning. Dette bliver der naturligvis skiltet med.

- Vi er klar over, at det er et vejarbejde, der kommer til at gribe voldsomt ind i mange trafikanters hverdag, og der skal lidt ekstra planlægning til for at få hverdagen til at gå op for den enkelte, siger Robin Højen Madsen.

Mens asfaltarbejdet pågår, sættes hastigheden på hele strækningen mellem Skanderborg S og Aarhus S ned til 110 km/t. I den etape, hvor der udføres asfaltarbejder, sættes hastigheden yderligere ned til 80 km/t.

Forlænget rejsetid

Der vil være overledninger i enderne af vejarbejdet, og dér er hastigheden 50 km/t, fordi bilerne skal over i modsatte kørespor og på grund af niveauforskel på motorvejen mellem de to retninger.

Trafikanterne skal i hele perioden regne med en forlænget rejsetid på ca. 20 minutter.

- Som ved udbygningen sidste år stiller vi servicen med at få besked om trafikale ændringer på strækningen direkte på mobilen til rådighed. Forhåbentlig vil det gøre det nemmere for de mange pendlere at planlægge hverdagen, lyder det fra projektchefen hos Vejdirektoratet.

Du kan læse mere om mobilservicen og se, hvordan du tilmelder dig her.

Glæde over udvidelsen

Arbejdet med at udvide motorvejen begyndte i januar 2018, og alle spor var klar til brug i juni. Udvidelsen havde været længe ventet af pendlerne.

- Jeg bruger motorvejen hver eneste dag. Både til og fra arbejde, og der er alt for mange biler specielt omkring Aarhus. Jeg kommer til at spare en 10-20 minutter på arbejde hver vej, så det er da nogle timer over en uge, sagde bilisten Mikkel Piil Sangill i januar 2018 til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg synes, det er rimeligt okay, fordi der er meget kø specielt om morgenen og eftermiddagen, sagde en anden trafikant, Allan Nielsen, ved samme lejlighed.

- Det synes jeg er fantastisk. Det har vi jo ventet på i mange år, og jeg bruger den meget, så det bliver en fornøjelse, lød det videre fra ham.