Nu kommer der bedre forhold for bilisterne på motorvej

Om en uge indvier Vejdirektoratet og Q8 to nye, fuldt bemandede servicestationer langs Silkeborgmotorvejen. De åbner på rastepladserne Kalbygaard Skov Nord og Syd.

Rastepladserne ligger omkring 25 km vest for Aarhus ved Låsby.

- For Vejdirektoratet er det vigtigt, at trafikanterne har de bedst mulige forhold på vejene, og det indebærer naturligvis også et veludbygget net af motorvejsanlæg, siger trafikdirektør hos Vejdirektoratet, Niels Tørsløv, i en pressemeddelelse.

- Her udgør de to nye servicestationer på Silkeborgmotorvejen en vigtig tilføjelse. Derudover arbejder vi i Vejdirektoratet også målrettet med at tilbyde aktuel og korrekt trafikinformation og sikre en optimal udnyttelse af vejnettet. Det handler alt sammen om at hjælpe trafikanterne nemt og sikkert frem, fortsætter han.

Arkitekttegnede servicestationer

De to nye stationer er arkitekttegnede og skulle passe ind i det nærliggende landskab.

Ud over muligheden for at tanke kommer der også en butik, lounge og toiletter. Servicestationerne er bygget ud fra bæredygtige principper, så de anvender 50 pct. mindre energi end tilsvarende stationer.

- Vi har fokus på energimæssigt at optimere alle stationer – men nu hvor vi fik muligheden for at bygge helt nyt, så vil vi vise, hvordan vi bygger bæredygtigt og i harmoni med naturen. Som energiselskab har vi et medansvar for en mere bæredygtig udvikling, og vi ønsker at spille en aktiv rolle. Al forandring starter med os selv, siger Helle Dahlgren Skov fra Q8 i en pressemeddelelse.

De to nye servicestationer indvies på onsdag kl. 12.30.