Nu kommer David Bowie-musical til Østjylland

Hits som ”Heroes”, ”This Is Not America” og ”Life on Mars” vil til august blive sunget i salen på Aarhus Teater, når der er Danmarkspremiere på musicalen LAZARUS.

Musicalen har kun været vist i New York og London tidligere, men efter et stort arbejde er det nu lykkedes Aarhus Teater at få forestillingen til Smilets By.

- Det betyder kolosalt meget. Jeg er rigtig stolt over at kunne præsentere LAZARUS som det første sted i Danmark. Der er også noget i at præsentere Bowie, så hurtigt efter han er død, siger teaterdirektør Trine Holm Thomsen og uddyber:

Han er en stor kunstner, som binder os sammen som generationer. Trine Holm Thomsen, direktør på Aarhus Teater.

- Han er en stor kunstner, som binder os sammen som generationer.

David Bowie døde af kræft i 2016. Foto: Scanpix

Musicalen bygger på filmen af samme navn fra 1976, hvor David Bowie spiller hovedrollen. I historien ankommer Thomas Newton til jorden. Han leder efter vand, som han kan tage hjem til sin tørkeramte planet. Snart finder han dog sig selv sølet ind i gin og discount-tv, sex og medicinal-forsøg.

Læs også Aarhus Teaters nye scene er genåbnet - nu som en af Europas mest moderne

Prisvindende folk bag musicalen

På Aarhus Teater ved de, at Bowie betyder høje forventninger, og derfor kommer de i musicalen til at have stort fokus på at have den bedste lyd og scenografi. De har blandt andet hyret de folk, der var med til at lave forestillingen 'De skuldre, vi står på,' som vandt en Reumert for bedste visuelle design.

- Det er ikke en koncert, men en kunstnerisk forestilling, og vi gør vores bedste for at gøre den visuelt smuk. Hans sange kalder på et stærkt visuelt udtryk, og det er noget af det, vi arbejder på, siger Trine Holm Thomsen.

Aarhus Teaters skuespiller Jacob Madsen Kvols kommer til at spille rollen som Bowie.

Skuespiller Jacob Madsen Kvols er fast tilknyttet Aarhus Teater. Foto: Axel Schütt - Ritzau Scanpix

- Det var helt oplagt for os. Han har et godt scenisk udtryk og er en god sanger, og så kan han godt ligne Bowie. Han vil være stærk til at spille en mand med et splintret sind, siger Trine Holm Thomsen.

Da det er en dyr forestilling kommer Aarhus Teater til at lave forestillingen sammen med Det Kongelige Teater. Det betyder, at den kommer til at kunne ses i Aarhus fra slutningen af august og frem til midten af oktober, og til foråret vil man kunne se den i København.

Læs også Nationalklenodie kæmper med rust - nu søger selskab hjælp udefra

Dronningen ser den først

Forestillingen kommer til at åbne Aarhus Festuge den 30. august i år, når der er gallaarrangement på Aarhus Teater. 700 gæster bliver inviteret, blandt andre Dronningen og forskellige kulturelle og politiske samarbejdspartnere.

Vi skal jo præsentere kunst og kultur, der forholder sig til de store ting i livet, og hele Bowies værk tager fat i nogle af de store ting i livet. Rikke Øxner, direktør for Aarhus Festuge.

For Aarhus Festuge giver det god mening at lade Bowie åbne festugen.

- Vi skal jo præsentere kunst og kultur, der forholder sig til de store ting i livet, og hele Bowies værk tager fat i nogle af de store ting i livet, siger Rikke Øxner, der er direktør for Aarhus Festuge og uddyber, at de skal være et spejl af verden og ikke kun Aarhus.

Aarhus Festuge vil endnu ikke fortælle, om der bliver en uofficiel åbning af Aarhus Festuge, ligesom der var sidste år, hvor Thomas Helmig optrådte sammen med blandt andre sin søn, Hugo Helmig, Gnags og Lis Sørensen.