Nu kører der atter lyntog mellem Aarhus og Aalborg

Fra i dag, mandag den 4. februar, vender lyntogene tilbage på strækningen mellem Aarhus og Aalborg.

Siden den 9. december har de rejsende på strækningen måtte tænke i alternativer på grund af arbejde med et nyt sikringsanlæg mellem Langå og Hobro. Et arbejde, der har betydet, at lyntogene ikke har kørt på strækningen. Men fra i dag vender de altså tilbage.

- De kommer dog til at køre langsommere, indtil vi har lavet det sidste på sikringsanlægget på Randers Station. Det betyder, at der vil være tillagt cirka seks minutter længere rejsetid i forhold til den normale køreplan, har Steen Neuchs Vedel, der er anlægsdirektør i Banedanmark, tidligere forklaret til TV2 ØSTJYLLAND.

Forsinkelse i Randers

Planen var ellers, at sikringsanlægget på Randers Station også skulle være klar, men leverandøren ikke har leveret den nødvendige dokumentation for anlægget.

Sikringsanlægget er det system, der styrer sporskifterne og signalerne på stationerne og ude på strækningerne.

Arbejdet med at teste anlægget kræver fortsat en række spærringer i togtrafikken. Forventningen er dog, at det nye sikringsanlæg vil være i drift i løbet af foråret 2019.

Fra den 4. februar kører InterCity- og InterCityLyn-togene i fuldt omfang men efter ændrede tider. Du kan holde dig opdateret på trafiksituationen via DSBs hjemmeside her.