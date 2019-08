Nu kan skolefravær koste et kvartals børnepenge

- Vi kan komme til at tage nogle penge fra nogle familier, som virkelig har brug for dem for at give deres børn en ordentlig dagligdag.

Sådan lyder det fra rådmand for Børn og Unge i Aarhus, Thomas Medom (SF), der nu går ud og advarer forældre om nye regler fra Christiansborg. Reglerne betyder, at børneydelsen bliver standset, hvis et barn har mere end 15 procent ulovligt fravær i et kvartal.

Læs også Fuld ung kvinde uden kørekort kørte galt i stjålet bil

Ifølge Thomas Medom er den lokale skoleleder nu lovmæssigt forpligtet til at sende en underretning til kommunens socialforvaltning, hvis et barns ulovlige fravær overstiger 15 procent i et kvartal.

01:42 VIDEO: Nye regler om fravær vil ramme de forkerte familier, mener rådmand Thomas Medom. Luk video

Socialforvaltningen er ifølge Medom forpligtet til at træffe afgørelse om at trække børne- og ungeydelsen fra forældrene.

Rådmand for Børn og Unge i Aarhus forventer, at mindst 800 aarhusianske familier bliver ramt af de nye regler - 20.000 familier på landsplan.

Læs også Pias grøntsager er guf for svage sjæle - men hun nægter at give op

Thomas Medom frygter, at det, han kalder firkantede regler, vil komme til at ramme en række sårbare familier.

- Der er nogle af de her familier, som af den ene eller anden årsag ikke lige har fået meldt ind, at nu er der en diagnose eller sygdom. I andre tilfælde er det fint at sende et signal om, at alle skoledage tæller, men jeg er bange for de familier, som vi kommer til at skubbe længere væk fra skolen og fra samfundet.

Byrådsmedlem: Gå efter pengepungen

Det er dog ikke alle i byrådet, der deler Thomas Medoms modvilje mod at standse børneydelse ved fravær.

- Man er nødt til at ramme forældrene på pengepungen. Hvis man bliver trukket i børnepenge, er det noget, forældrene kan mærke, og så vil de sørge for, at deres børn kommer i skole, siger byrådsmedlem Knud N. Mathiesen (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Milla er alvorligt syg - ét stærkt bånd er uundværligt

Han mener, at Medom blot kritiserer det, der er blevet besluttet, uden selv at have et konkret forslag.

- Hvis man ikke har andre forslag, synes jeg, man skal stikke piben ind. Man er nødt til at stramme op på det her område. Jeg synes, at man har strukket sig langt med at tillade 15 procent, siger Knud N. Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND.