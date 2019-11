Nu kan Mikkel endelig komme på shoppetur: Butikker laver særligt tiltag

- Jeg vil ønske, at alle butikker er sådan her.

Ordene kommer fra 7-årige Mikkel Rytter fra Havhusene ved Hornslet.

Han lider af infantil autisme og ADHD, og shoppeturene med mor er sjældent en succes. Faktisk er de ofte det lige modsatte, og derfor ender det tit med, at Mikkel Rytter bliver derhjemme, mens moren, Bente Rytter, køber tøj og andet til ham.

Mikkel Rytter iført sin nye yndlingstrøje, som han selv har været med til at vælge.

Men sådan skal det ikke være, mener man i tre butikker i Randers Storcenter. I butikkerne Zizzi, Only og Cool har man derfor indført en ekstra service til børn, unge og voksne med særlige behov. Butikkerne tilbyder, at man kan booke tid og komme udenfor almindelig åbningstid for i ro og mag at shoppe.

Randers Storcenter ligger i det sydlige Randers i bydelen Paderup.

Og det er et tilbud, som Bente og Mikkel Rytter har prøvet.

- Der er ikke så mange mennesker, og derfor er det dejligt. Når der er mange mennesker, forstyrrer det mig, det larmer, og derfor kan jeg ikke finde ud af at vælge, hvad jeg gerne vil have, siger Mikkel Rytter til TV2 ØSTJYLLAND.

Betyder meget for Mikkel

Familien har tidligere haft sønnen med på shoppetur, men her er det endt med, at larmen og de mange mennesker har ødelagt det for ham, og derfor er han kommet tomhændet hjem.

Mikkel og Bente Rytter håber, at flere butikker vil lave lignende tiltag som Cool i Randers Storcenter.

- Her var der ikke noget, der forstyrrede os, så vi havde sammen ro til at at prøve forskelligt tøj, siger Bente Rytter og fortsætter.

- Det betyder, at Mikkel lige pludselig selv har fået en mening om sit tøj. Han er blevet glad for at få tøj på, og han taler om, hvad han skal have på den næste dag. Han har fået oplevelsen af at vælge nyt tøj, og den glæde der er ved det.

Kender selv til udfordringerne

I børnetøjsbutikken Cool, som familien Rytter har besøgt uden for almindelig åbningstid, er man glad for at kunne give børn med særlige udfordringer muligheden for at tage med på shoppetur.

Og det var også her, at ideen til det nye tiltag opstod. Butikschef Tineke Nørgaard Olsen har selv børn, der lider af ADHD, PTSD og angst. En af hendes kollegaer har også lignende lidelser i familien, og derfor besluttede de sammen at gøre noget.

- Vi var nødt til at gøre noget for de her børn og unge, som har svært ved at komme ind i en butik, siger Tineke Nørgaard Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mikkel Rytter og Tineke Nørgaard Olsen er på kort tid blevet knyttet.

I Cool forsøger de at imødekomme de ønsker, forældrene har. Det kan for eksempel betyde, at musikken slukkes, og at der findes et særligt udvalg af tøj frem, så børnene ikke skal overskue det store udvalg, som butikken har.

- Jeg synes, det er synd, at børnene ikke kan komme med ud og shoppe, siger Tineke Nørgaard Olsen, der med glæde udvider butikkens åbningstider for at kunne give børnene ro til at komme der.

- At se deres glæde er det hele værd, siger hun.

Og den glæde er stor.

- Jeg prøvede for første gang at have en rigtig glad dreng med hjem fra en indkøbstur. Han snakkede om, hvad han havde købt, og hvad han skulle have på dagen efter, siger Bente Rytter.