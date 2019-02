Nu kan mennesker med demens også gå i teatret

- Vi er helt oppe på den store klinge, og det er jeg stolt af, lyder det fra Jette Skive (DF), der er Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Begejstringen skyldes, at Aarhus Teater er blevet Danmarks første demensvenlige teater.

Det er ikke kun den enkelte, der er ramt. Det er hele familien, og det rammer hårdt. Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, DF

Teaterets personale har været på kursus i at håndtere gæster med demens, og så har de lavet om på indretning og rundvisninger for at hjælpe bedst muligt.

- Vi har lavet om på vores skilte, så det bliver nemmere at finde rundt, og vi har også lavet rundvisninger, som har et sprog og en varighed, der gør det nemt for demente at følge med, siger Allan Aagaard, der er direktør for Aarhus Teater.

Også Den Gamle By er et demensvenligt sted, hvor personale har fået undervisning i demens, og hvordan man håndterer mennesker med sygdommen. Foto: Den Gamle By

Fokus bliver vigtigere og vigtigere

Teatret er langt fra det eneste sted, der er blevet klædt på til at tage imod borgere, der har fået demens. Også Aros, Den Gamle By, Rema 1000 og personalet i bybusserne har været på kursus og fået et diplom af Alzheimerforeningen.

Ifølge rådmanden, er det vigtigt, at så mange steder som muligt bliver klædt på til at tackle mennesker med demens.

- Der er så mange desværre, der lider af den her voldsomme sygdom, og der kommer flere og flere, ved vi. Det er ikke kun den enkelte, der er ramt. Det er hele familien, og det rammer hårdt, siger Jette Skive (DF).

