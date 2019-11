Fem fællesskaber kæmper om 100.000 kr. - stem på din favorit

Det fællesskab, som får flest SMS stemmer, vinder 100.000 kr.

Du kan læse mere om de fem finalister ved at trykke på deres navne.

Selvhjælp Silkeborg

Send en SMS med ØJ 1 til 1272 for at stemme på Selvhjælp Silkeborg (Husk et mellemrum mellem ØJ og 1)



Blåhvalen HATS

Send en SMS med ØJ 2 til 1272 for at stemme på Blåhvalen - HATS (Husk et mellemrum mellem ØJ og 2)



Kronjyllands Esport & Tech Klub

Send en SMS med ØJ 3 til 1272 for at stemme på Kronjyllands Esport & Tech Klub (Husk et mellemrum mellem ØJ og 3)



Natur Retur

Send en SMS med ØJ 4 til 1272 for at stemme på Natur Retur (Husk et mellemrum mellem ØJ og 4)



Skibet 1880

Send en SMS med ØJ 5 til 1272 for at stemme på Skibet 1880 (Husk et mellemrum mellem ØJ og 5)





Du kan stemme en gang på hvert fællesskab, og afstemningen er åbent til og med torsdag den 14. november. Vinderen offentliggøres torsdag 21. november her på siden, på TV2 ØSTJYLLANDs Facebookside og i 19:30-udsendelsen.

Fantastiske Fællesskaber sker i samarbejde med Lokale - og Anlægsfonden, Tuborgfondet og Made By Us.