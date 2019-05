Nu kan du låne mere end bøger på biblioteket

Når man tager på biblioteket, er det typisk for at låne en bog, en cd eller en film, men på Hornslet bibliotek er der mere end blot bøger på hylderne.

Som noget helt nyt, er biblioteket nemlig begyndt at udlåne hverdagshjælpemidler. Det betyder, at man kan låne alt fra krykker, kørestole og pilleknusere.

- Det er til folk, som kunne have behov for at prøve dem inden de selv køber dem. Vi ved, der er nogen, der har et behov, og som ikke skal visiteres, siger Sussi Lund Gadmar, der er bibliotekar på Syddjurs Biblioteker, til TV2 ØSTJYLLAND.

De såkaldte hverdagshjælpemidler kan lånes af alle borgere i Syddjurs på bibliotekerne og i bogbusserne.

Hjælpemidlerne kom på hylden i sidste uge men på Hornslet Bibliotek er det nye tilbud allerede blevet taget godt imod.

- Modtagelsen har været vild positiv. Vi har allerede lånt de første ting ud og det er kun en uge siden vi begyndte. De stopper lige op og kigger og siger: ”Hvad er det her for noget?”, siger Sussi Lund Gadmar.

02:04 VIDEO: Syddjurs Bibliotek ligner et helt almindeligt bibliotek, men som det eneste sted i Østjylland udlåner de også hjælpemidler. Luk video

Vækker glæde hos borgerne

Det ofte ældre, der kan have svært ved at åbne marmeladeglasset, sluge pillerne eller tage strømper på om morgenen, og derfor vækker det nye tilbud også glæde hos det lokale ældreråd.

- I stedet for at jeg skal ud og købe, så kan jeg gå hen på biblioteket og låne det i 14 dage. På et tidspunkt er mine hænder ikke gode nok til at åbne en karton, så er det godt at kunne prøve, siger Elsa Bannebjerg, der er formand i Ældrerådet Syddjurs, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er fantastisk og et godt alternativ. I stedet for at skulle igennem hjælpemiddelsinstanser. Hvis det fungerer på samme måde som at låne en bog er det dejligt nemt. Maibritt Christiane Andersen, Hornslet

Der er også en hjælpemiddelcentral i Syddjurs, hvor man kan låne de samme hjælpemidler, men der skal man visiteres først.

Elsa Bannebjerg er meget glad for, at hun har mulighed for at låne hjælpemidlerne på biblioteket og dermed teste dem, inden hun køber dem.

På bibliotekerne skal man blot bruge sit sygesikringskort, og så kan man låne hjælpemidlerne 14 dage af gangen.

- Det er fantastisk og et godt alternativ. I stedet for at skulle igennem hjælpemiddelsinstanser. Hvis det fungerer på samme måde som at låne en bog er det dejligt nemt, siger Maibritt Christiane Andersen, der bor i Hornslet, til TV2 ØSTJYLLAND.

”Biblioteker er borgernes hus”

Syddjurs Bibliotekerne er de eneste i Østjylland, hvor man gratis kan låne hjælpemidler med hjem til hverdagens små udfordringer.

Det er det moderne biblioteks opgave at udvikle sig. Vi skal hele tiden arbejde på at blive ved med at være relevante for vores borgere. Claus Gustav Petterson, leder, Syddjurs Biblioteker

- Det er det moderne biblioteks opgave at udvikle sig. Vi skal hele tiden arbejde på at blive ved med at være relevante for vores borgere, og det betyder, at vi hele tiden tilbyder nye måder, siger Claus Gustav Petterson, der er leder på Syddjurs Biblioteker, til TV2 ØSTJYLLAND.

På bibliotekerne i Syddjurs håber man på, at kunne nå ud til endnu flere borgere med forskellige behov.

Hvis man vil låne et par krykker på biblioteket, skal man scanne dem på præcis samme måde, som hvis man låner en bog.

- Biblioteket er borgernes hus, og hvis vi kan understøtte det, og have nogle tilbud, så vil vi være stolte. så stolte som vi er af vores nye tilbud, siger Claus Gustav Petterson.

I nabokommunen Norddjurs er de ved at undersøge mulighederne for en lignende ordning.

