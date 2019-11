Nu kan du købe billetter til livsglad festival

Hver sommer flokkes flere tusinde udviklingshæmmede og deres ledsagere til Sølund for at opleve et par glade dage i musikken og fællesskabets tegn.

Og det tyder på, at næste års Sølund Musik-festival også bliver en succes. I hvert fald er billetsalget kommet godt fra start.

Læs også Jeg fulgte dejlige Robert på hans 3-dages scoretogt - se med her!

- Der er kommet små 300.000 kroner i kassen på sådan en helt almindelig, kedelig mandag, siger festivalchef og talsmand Lasse Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det svarer til, at der er røget godt 500 dagsbilletter over disken, siden billetterne blev sat til salg mandag morgen.

- Det er vi rigtig glade for, for der har faktisk ikke rigtig været et musikprogram fremme endnu. Så vi er i rigtig godt humør og fortrøstningsfulde, siger festivalchefen.

Læs også Festival for udviklingshæmmede åben for alle: - Den omvendte integrationsfest

Salget af billetter til Sølund Musik-festival fortsætter, indtil hver og én af de cirka 12.000 billetter er væk.

- Nu skal vi i gang med vores nyhedsbreve og at annoncere hovednavnene, og så går det lige pludselig stærkt, siger Lasse Mortensen.

Sølund Musik-festival finder sted på Sølund i Skanderborg og er verdens største musikfestival for mennesker med udviklingshandicap og deres ledsagere.