Nu kan du gå en tur på 150 meter genbrugsmaterialer

Gamle træbroer, overskydende betonelementer og sten fra den gamle kystsikring. Det er noget af det, der nu har fået nyt liv på Godsbanen i Aarhus.

Der kommer til at være byggeri hernede i mange år, men man skal også have en oplevelse af, at noget af det bliver færdigt. Jens Ole Madsen, projektleder, Aarhus Kommune

Her kan aarhusianerne nu gå en tur i det nye område, kilen, som i første omgang går fra Gadekæret ved Godsbanen og 150 meter ud mod Ringgadebroen.

- Det er stedet, hvor dem, der flytter herned, kan opholde sig. Det er her, man kan gå en tur, og det er her, folk fra Aarhus kan slentre igennem og sidde og nyde livet, siger projektleder fra Aarhus Kommune Jens Ole Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kilen skal forbinde Brabrandstien og midtbyen, og efterhånden som Godsbanearealet udvikles, bliver der bygget mere på.

- Det var vigtigt at få noget af det lavet færdigt. Der kommer til at være byggeri hernede i mange år, men man skal også have en oplevelse af, at noget af det bliver færdigt, siger Jens Ole Madsen.

Vi har et stort fokus på at genbruge materialer så ofte og så godt som muligt, og naturstien er et element, som mange vil få glæde af. Bünyamin Simsek, rådmand for teknik og miljø, Venstre, Aarhus Kommune

Bæredygtighed har været en stor del af projektet. Der er blandt andet brugt genbrugstræ og dele af en gammel træbro, og så står der også 13 ”genbrugstræer,” som tidligere er blevet flyttet fra Sydhavnen til Godsbanearealet. Og så har man forsøgt at integrere biodiversiteten ved de gamle togskinner.

- Noget af det specielle er de gamle banearealer. Det har fået lov at stå lidt hen, og det har givet plads til nogle planter og dyr. Vi kan ikke genskabe det i sin fulde form, men vi har lavet nogle planteøer, hvor der kommer urter og stauder, som også tidligere har været her. Vi vil gerne bevare planterne i en lidt mindre skala, siger Jens Ole Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I det nye område er der også indbygget bassiner til at opsamle regnvand.

Netop genbrugsaspektet har også været en prioritet for teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V).

- Vi har et stort fokus på at genbruge materialer så ofte og så godt som muligt, og naturstien er et element, som mange vil få glæde af. I nye byudviklingsområder som Godsbanearealet er det samtidigt vigtigt, at vi også arbejder med autentiske elementer, så områderne får deres eget særkende, og så man også husker stedernes forhistorie, siger han i en pressemeddelelse.

Belysningen langs stien bliver den gamle banebelysning, som altså også bliver genbrugt.