Nu kan du få indflydelse på politiets arbejde

Østjyllands Politi søger lige nu borgere til et såkaldt ’borgerråd’. Borgerrådet skal være med til at skabe dialog mellem borgere og politiet.

- Vi vil gerne invitere borgerne ind for at fortælle om deres oplevelser af politiet. Vi vil gerne høre, hvordan vores indsats bliver oplevet fra et borgerperspektiv, siger politiinspektør Brian Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Både borgerne og politiet kan komme med forslag til emner, der skal tages op til møderne.

- Det kan for eksempel være, hvis de ikke synes, at politiet er nok til stede i et område, eller hvis det er en udvikling i samfundet, som de ikke oplever at politiet er bevidste omkring, siger Brian Olsen.

Brian Olsen, politiinspektør hos Østjyllands Politi.

20 medlemmer til to råd

Der søges i alt 20 medlemmer til to forskellige borgerråd. Det ene skal dække Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommune, mens det andet skal dække Aarhus, Odder og Samsø Kommune.

- Drømmen er, at det bliver så repræsentativt som muligt. Vi vil gerne have unge, pensionister, folk med forskellig alder, uddannelser professioner og fra forskellige sociale lag. Det skal give det brede perspektiv af politiet, siger Brian Olsen.

Der er dog én enkelt begrænsning: Ansøgerne må ikke have en plettet straffeattest.

- Det er udelukkende af sikkerhedsmæssige årsager. Vi skal ikke være utrygge, når folk går rundt inde på politigården. Vi skal undgå, at der sker noget uhensigtsmæssigt, siger politiinspektøren.

Ansøgningsfristen er 1. oktober, og du kan ansøge her.