Nu kan du få 2000 kroner for at skrotte din gamle brændeovn

De er møghyggelige, men desværre er de også møgusunde for miljøet.

Brændeovne spreder luftforurening og kan også øge risikoen for alvorlige sygdomme.

Det har fået miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til at tilbyde en skrotpræmie på 2000 kroner for at vinke farvel til de mest osende brændeovne fra før 1995.

- En uforholdsmæssigt stor del af luftforureningen kommer fra de ældste brændeovne, der udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny. Samtidig udnytter nye brændeovne brændet mere effektivt, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Gamle brændeovne udleder ifølge Miljø- og Fødevareministeriet op til fem gange så mange partikler som en ny brændeovn og har samtidig dårligere brændeøkonomi. Foto: Colourbox

Nej til forbud

Regeringen sat 46 millioner kroner af til projektet, og det er først til mølle, så Jakob Ellemann-Jensen opfordrer alle med en gammel oser til at gribe lejligheden.

Puljen er nok til at støtte skrotningen af cirka 19.000 ældre brændeovne.

Men man må gerne købe en ny og bedre ovn i stedet, understreger ministeren.

- Vi kommer ikke med forbud. Det handler om at komme af med de brændeovne, der forurener mest. Så kan man købe en ny svanemærket brændeovn eller omlægge til varmepumpe eller noget tredje. Det skal staten ikke bestemme, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Der findes cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark. Det vurderes, at cirka 200.000 brændeovne af er fra før 1995.

