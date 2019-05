Nu kan der 'pustes grise op': Hel landsby samlet for at fejre toilet

Når man skal, så skal man. Det skal dem i Fjellerup også. Men det har de ikke kunnet. Før nu. Altså komme på toilettet.

Når folk gerne er her en hel dag, så skal der også noget ud en gang i mellem. Tony Pedersen

I hvert fald ikke på et offentligt toilet ved en af byens velbesøgte legepladser og naturområder. I stedet har de måttet holde sig, gøre brug af naturen eller allernådigst låne wc'et hos den lokale købmand.

Men nu skal de ikke længere bekymre sig om toiletbesøg eller manglen på samme, når de er på legepladsen Fjollehaven. En række borgere har nemlig kæmpet for at få et offentligt toilet op, og i dag blev dagen, hvor det skete.

- Når folk gerne er her en hel dag, så skal der også noget ud en gang i mellem, så det er en fed følelse, at det har kunnet lade sig gøre at få det hele op at stå, siger Tony Pedersen, der er en af initiativtagerne bag det nye toilet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fire glade intitiativtagere foran deres hjertebarn - toliettet ved legepladsen Fjollehaven.

Med stor åbningsfest, borgmesterbesøg og underholdning fra Mek Pek blev byens nye toilet indviet, og op mod hundrede borgere var mødt op. Og netop opbakning fra alle borgere har været med til at samle byen.

- Det har været helt kanon. Der er altid rigeligt, der vil hjælpe, og der er altid god opbakning, siger Tony Pedersen.

Men det har ikke været uden bump på vejen, at byens borgere nu kan tømme ryggen i en porcelænskumme. Norddjurs Kommune havde nemlig i første omgang tilbudt 100.000 kroner til projektet, men efter kommunen kom i økonomisk modvind, måtte de trække tilbuddet tilbage.

Til gengæld har Elro-fonden i stedet for hjulpet til med en donaton på 142.000 kroner, og sammen med et beløb i samme størrelse, som initativtagerne selv har fundet, lykkedes det at finde penge nok til toiletbygningen.

- Vi mødte en flok rigtig entusiastiske frivillige og bestyrelse, som simpelthen ville det her, og man kan jo se, hvor stor en succes det er blevet. Hvordan det har fået byen og borgerne og hele Fjellerup opland til at støtte op om det her, siger næstformand i Elro-fonden, Niels Ole Birk, til TV2 ØSTJYLLAND.

Toilet til turister

Legepladsen er da heller ikke kun til nytte for byens borgere. Turister flokkes nemlig også til området.

- Efter legepladsen blev etableret med hjælp fra samme fond, kommunen og andre bidrag har vi set, at flere turister kommer op i byen. Før var der bare et trist område, men nu er der kommet liv. Med toiletbygningen tror vi på, at folk bliver her endnu længere og nyder midtbyen, sagde Maybritt-Enggaard fra Legepladsens Venner tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Med til historien om Fjollehaven hører, at der også fra lokale virksomheder og fonde, er modtaget pæne tilskud til etableringen af legepladsen. Ligeledes har private, såvel fastboende som ejere og lejere i de mange sommerhuse, bidraget med såvel store som små beløb.

Et kæmpe skilt af en nøgle symboliserer, at man nu kan tisse og prutte bag en låst dør.