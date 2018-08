Snart kan de låse dørene på Sølund: - Det letter en kæmpe bekymring

Fredag præsenterede alle Folketingets partier - på nær Enhedslisten - deres planer for ændringen af reglerne, når det gælder anvendelse af magt over for voksne med psykisk handicap, udviklingshæmmede og demente.

Læs også Mor efter ministerbesøg: Drømmer stadig om låste døre

Et af punkterne i de nye regler gælder aflåsningen af døre på institutioner. Tidligere har det været ulovligt for medarbejderne at afløse yderdøre, og beboerne har dermed kunne forlade deres bolig, uden at personalet har opdaget det.

Det letter en kæmpe bekymring i forhold til, om vores drenge løber væk fra Sølund. Rikke Naundrup, pårørende til beboere på Sølund.

Det bliver der nu lavet om på.

I fremtiden kan kommunalbestyrelsen nemlig give personalet mulighed for at låse yderdøre på beboerens værelse - eller porten til selve bostedet, og det vil altså kunne forhindre, at beboerne kan stikke af.

Udkast fra den nye aftale om magtanvendelse Der skal også etableres mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om aflåsning af yderdøre til værelser på botilbud for at forhindre, at eksempelvis en beboer med udviklingshæmning forlader botilbuddet, uden at personalet ved det, farer vild og kommer til skade i trafikken.



Kilde: Børne- og Socialministeriet.

Glæde hos Sølund-pårørende

Den nye mulighed for at låse yderdørene glæder Rikke Naundrup, der har to drenge på bostedet Sølund.

- Det lyder som et fornuftigt tiltag. Det letter en kæmpe bekymring i forhold til, om vores drenge løber væk fra Sølund. Kristian har været forsvundet en gang, og det hjælper på bekymringen om, at han kan forsvinde igen, siger Rikke Naundrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Låse eller ej: På Hammel Neurocenter ser dørene låste ud – men er det ikke

Hun mener også, at regelændringen kan komme hendes to drenge til gode.

- Det gør deres verden lettere, fordi de er autister. De kan ikke forvalte den her frihed. Kristian kan ikke finde ud af, at han gå ud i den store verden. Det her gør hans verden meget bedre, siger Rikke Naundrup.

Dørene skal dog ikke låses for enhver pris.

- Man skal ikke bare låse en dør for at låse den. Der skal være nogle pædagogiske overvejelser i forhold til den enkelte, siger Rikke Naundrup og fortsætter:

- Der skal ligge nogle handleplaner om, hvorfor det er nødvendigt lige netop for vores Kristian eller vores Rasmus, siger hun.

Kommunalbestyrelsen kommer til at træffe afgørelse om at låse dørene. Det understreges desuden i den politiske aftale, at døre til fællesarealer aldrig må låses, ligesom der altid skal være mindst en uaflåst dør i den enkelte borgers bolig.

Lovforslaget forventes at blive fremsat af børne- og socialministeren i starten af det nye år.