Nu igen - vil lukke varmtvandsbassin

Varmtvandbassinet i HedeboCentret i Grenaa bliver lukket. Det har Norddjurs Kommune besluttet.

Det berører 450 brugere, og flere er rigtig kede af lukningen. Blandt andre

- Jeg vil for eksempel ikke være i stand til at gå til yoga eller pilates eller alt muligt andet. Jeg er afhængig af vandet, og at det er varmt, siger Bente Myrhøj fra Grenaa.

Hun fortæller, at hun er visiteret til fuld hjemmehjælp.

- Men det bruger jeg ikke, for jeg kan godt holde mig selv i gang, og det tror jeg er fællesnævneren for rigtig mange af os, der bruger bassinet hernede, at det kommer til at koste kassen, hvis vi ikke kan få lov til at holde os i form.