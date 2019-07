Nu har øboere ret til hjemmehjælp døgnet rundt

Borgerne på Tunø har nu papir på, at de har samme rettigheder, når det gælder sundhedstilbud, som beboerne på fastlandet.

Det slår en afgørelse fra Ankestyrelsen fast.

Læs også Tunø mistede læge – nu er der godt nyt

Som det er i dag, kan tunboerne nemlig ikke kan forvente at få den samme hjælp mellem kl. 20 om aftenen og 8 om morgenen, som man kan i resten af kommunen. Men det bliver der nu lavet om på.

- Det er en dejlig sejr, vi har fået på Tunø. Vi har tidligere klaget. men fik ikke medhold dengang. Det fik vi så den her gang. Nu er vi ligeværdige med hensyn til døgnpleje. Det er noget, vi har kæmpet rigtig meget for i mange år, siger Jørgen Hastrup, der er formand for Tunø Beboerforening.

Det betyder meget for de ældre mennesker her på Tunø. I stedet for at de skal sendes over til fastlandet, har vi mulighed for at holde dem i trygge omgivelser. Jørgen Hastrup, Tunø Beboerforening

Han mener, at det glædeligt nyt for øens ældre beboere.

- Det betyder meget for de ældre mennesker her på Tunø. I stedet for at de skal sendes over til fastlandet, hvor de ikke kender nogen mennesker, har vi mulighed for at holde dem i trygge omgivelser, hvor de kender de mennesker, der kommer til dem.

03:02 VIDEO: På Tunø har der de sidste mange år boet en læge på øen fra midten af juni til midten af august. Men denne sommer er det fortid. Luk video

Ikke en revolution

Formanden for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i Odder Kommune anerkender ankestyrelsen beslutning.

- Ankestyrelsen har løftet en pegefinger og sagt, at Odder Kommune har haft en standard for Tunø, som var lidt anderledes end for fastlandet. Det har de sagt ikke er ok, og det laver vi så om på, siger Finn Thranum (V), der er formand for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i Odder Kommune.

Han tror dog ikke, at ankestyrelsens beslutning kommer til at få stor betydning i tunboernes dagligdag.

Læs også Tunøfærgen fylder 25 år: En god navlesnor til fastlandet

- Jeg tror, at praksis bliver, at de beboere, der har brug for intensiv pleje i døgndrift på Tunø, ønsker at komme over på fastlandet, fordi der er mange praktiske hensyn, der gør det væsentligt bedre for dem, siger Finn Thranum og fortsætter:

- Hvis man skal etablere sengehygiejne og løft i eget hjem, hvor man ikke har en kran i loftet eller handicaptoiletter, der er det jo langt mere hensigtsmæssigt, trygt, etisk og rigtigt, at man er, hvor rammerne er væsentligt bedre.

Jeg tror, at praksis bliver, at de beboere, der har brug for intensiv pleje i døgndrift på Tunø, ønsker at komme over på fastlandet. Finn Thranum (V)

Jørgen Hastrup fra Tunø Beboerforening er dog stadig overbevist om, at ændringen kommer til at gavne tunboerne.

- Vi er vidende om, at der er nogen, der gerne vil tilbage til Tunø igen, som er ovre på fastlandet, siger han.

Tunø har en fastboende sygeplejerske og hjemmehjælper, mens de får et ugentligt besøg fra en læge.

Ankestyrelsen har givet Odder Kommune to måneder til at ændre i praksisplanen, og udvalget tager derfor sagen op på næste mod i august.