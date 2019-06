Nu har næsehorn fra østjysk park nået sit mål i Afrika

- Det er det, som berettiger at holde dyr i fangenskab. For de burde jo gå på savannen.

Sådan lyder det for direktør i Ree Park, Jesper Stagegaard, efter at parkens tidligere sorte næsehorn, Mandela, nu er sluppet ud i en nationalpark i Rwanda.

Det er den ultimative slutning, og det vi arbejder for til daglig. At det er lykkes med så markant en dyreart, så bliver det ikke større. Jesper Stagegaard, Ree Park

Mandela er født i Ree Park, men skal nu videreføre sine gener og øge bestanden af sorte næsehorn i Akagera National Park i Rwanda.

Mandela har de bedste chancer

Generne for de sorte næsehorn er bemærkelsesværdigt nok ikke eksisterende i Afrika længere, og derfor er det endnu vigtigere, at der bliver tilført nyt blod fra Europa.

Mandela er taget afsted med fire andre næsehorn, og direktøren i Ree Park tror på deres muligheder for at klare sig i naturen.

- De er generelt gode til at tilpasse sig, og der er ingen tvivl om, at Mandela nok er den af dem, der har de bedste chancer. For han har været vant til at gå med andre dyrearter i Ree Park, fortæller Jesper Stagegaard.

På Djursland gik Mandela blandt andre sammen med giraffer, gnuer, zebraer og strudse. Dyr han helt sikkert også skal vænne sig til at omgås i Rwanda.

Ingen krybskytteri

Inden afrejsen har Ree Park gjort et stort hjemmearbejde i forhold til at undersøge Akagera National Park og dens muligheder for et sort næsehorn som Mandela.

Ifølge Jesper Stagegaard er der her den rette vegetation for næsehornene, ligesom der er brugt store summer på sikkerheden for at undgå krybskytteri.

Så gik der et minut, og så kom han hen. Og så var han den gode gamle Mandela, som vi kender ham med en lille modenhed i sig. Rune Konge, dyrepasser

- I de mere end 10 år, hvor parken har eksisteret, har der ikke været krybskytteri i området, siger han.

På vejen fra Ebeltoft til Rwanda tog Mandela et pitstop med de øvrige fire næsehorn i Dvur Kralové zoo i Tjekkiet, hvor de skulle lære hinanden at kende.

Gensynsglæde i Tjekkiet

Her fik Mandela besøg af to af de gamle dyrepassere fra Ree Park.

- Det var helt fantastisk. Man bliver lige bekræftet i, hvor meget man savner ham til hverdag, lød det fra Rune Konge og Nicklas Godtfredsen til TV2 ØSTJYLLAND i maj.

Begge fik en stor oplevelse, da Mandela genkendte dem.

- Så gik der et minut, og så kom han hen. Og så var han den gode gamle Mandela, som vi kender ham med en lille modenhed i sig, fortalte Rune Konge dengang.