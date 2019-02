Nu flytter de sidste hospitalsafdelinger til Skejby: Færre operationer i en periode

Tidligere var Aarhus Universitetshospital fordelt på fire matrikler. Nu er der to og når kalenderen viser april, skulle der kun være én tilbage: Nemlig adressen for supersygehuset i Skejby.

To håndfulde afdelinger og godt 2000 arbejdspladser skal nemlig flytte de kommende uger, hvor sygehuset går ind i tredje og sidste fase af den store flytning.

Flytningen betyder, at de involverede afdelinger som for eksempel kræftafdelingen og neurokirurgiskafdeling i en periode vil kunne lave færre operationer.

- Vores to tidligere flytninger er gået rigtig godt, men under alle omstændigheder skal vi af hensyn til planlægningen og patienternes sikkerhed have nedsat operationskapaciteten i en periode i forbindelse med flytningen, forklarer hospitalsdirektør Poul Blaabjerg til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er noget, der har været planlagt længe og der er derfor ikke nogen patienter, som vil komme til at mærke det.

Gangene på Skejby Sygehus er lange, men det skulle være en stor fordel for patienterne, at alle specialer bliver samlet under ét tag.

Kan håndtere akut

Nogle operationer er flyttet til andre hospitaler og andre er skubbet ud i fremtiden og derfor vil patienter ikke opleve aflyste operationer, lyder forklaringen.

Skulle der imidlertid opstå noget akut under flytningen, kan hospitalet imidlertid også godt håndtere det, lover direktøren.

- Det er vigtigt at sige, at vi selvfølgelig håndterer alt akut arbejde. Det har vi sikret kapacitet til. Det er de planlagte operationer, hvor vi har nedsat kapacitet. I den forbindelse har vi fået god hjælp fra de andre hospital her i området, for at sikre at der ikke opstår for stor en pukkel, siger Poul Blaabjerg.

Flytningen af de sidste afdelinger Disse afdelinger skal flytte: Lungesygdomme - flytter i uge 6-8

Øjenafdelingen - flytter i uge 9-10

Dagkirurgi - flytter i uge 8-11

Kræftafdelingen - flytter 1. marts

Neurokirurgisk afdeling - flytter uge 9-11

Neurologisk afdeling - flytter uge 9-11

Reumatologisk afdeling - flytter uge 9

Intensiv, bedøvelse og operation - flytter uge 10

Nuklearmedicin og PET - flytter uge 12-13

Stor gevinst

Når alle flyttekasser er pakket ud og de nye arbejdsprocesser er indarbejdet vil der være en stor gevinst at hente ved at have hele hospitalet samlet under ét tag.

- Vi flytter kræftafdelingen her i sidste fase. Når vi er flyttet, så vil det betyde, at en kræftpatient vil have alle specialer under samme tag. Hele processen fra kræften bliver diagnosticeret og hele behandlingsforløbet vil være her på stedet, siger Poul Blaabjerg.

- Vi har bedre muligheder for at koordinere al arbejdet omkring en patient og der er fuld adgang til alle specialer her på denne matrikel. Når vi får alle arbejdsprocesser helt på plads, så vil det være et kæmpe stort spring fremad for patienterne men også for personalet.

Aarhus Universitets Hospital forventer at være helt oppe i fuldt gear med operationerne, når vi når sommerferien.