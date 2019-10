Nu er der lavet en særlig fødeafdeling for dyr

Kvinder har længe kunne blive insemineret med sæd fra en mand, og endnu længere tid har de kunne føde på et hospital.

Nu er tiden kommet til kvindens og mandens bedste venner - hunden og katten.

Hunden Mia er tidligere blevet parret, og det kunne hun ikke lide. Foto: Michael Olesen

I Hinnerup har de åbnet en såkaldt reproduktionsafdeling, hvor de hjælper hunde og katte med alt fra at blive drægtig til at føde.

Det her er ikke bare noget, man kan løse ved at finde en hanhund i den anden ende af byen og så parre. Kathrine Kirchhoff, Specialdyrlæge, Hinnerup Dyrehospital

- Det, der er det helt essentielle, er, at det bliver gjort i dyrenes tarv, for det her er ikke bare noget, man kan løse ved at finde en hanhund i den anden ende af byen og så parre, lyder det fra Kathrine Kirchhoff, der er specialdyrlæge i reproduktion på Hinnerup Dyrehospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Man kan risikere at miste hvalpe ved at gøre det selv. Man kan også risikere, at det ikke lykkes, eller der kommer genetiske flaskehalse – altså dyr, der er for nært relateret med indavlsproblematik, tilføjer hun.

Det er et stigende behov hos professionelle opdrættere, der gør, at de nu åbner afdelingen.

Tjekker om hund er i brunst

En af dem, der var forbi til indvielsen af afdelingen, var Karina Møller med sin brune labrador Fifi Sunshine Gold Rush Mia, der skulle insemineres med canadisk sæd.

Hun har opdrættet hunde siden 2006, og hun mener, at det nye tilbud er bedre for hendes hunde.

- Mia her er tidligere blevet parret, og hun syntes, at det var lidt underligt, at der kom en hund hoppende bagfra. Og så kan jeg bruge sæd fra Canada og forny den avl, vi har, så vi ikke laver for meget indavl, siger Karina Møller.

Det bliver ikke en rar oplevelse for min hund, hvis den bliver parret tre til fire dage for tidligt. Karina Møller, Hundeopdrætter, Toftlund

Hun vil fremover også bruge klinikken til at finde ud af, hvornår hendes hunde er i brunst.

- Det bliver ikke en rar oplevelse for min hund, hvis den bliver parret tre til fire dage for tidligt.