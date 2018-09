Nu får læserne også en lokal søndagsavis i Randers og Horsens

Læserne af Randers Amtsavis og Horsens Folkeblad er ikke vant til at få deres avis ugens sidste dag, men det ændrer sig alt sammen på søndag.

Her vil avisbudene leverer det første eksemplar af en ny søndagsavis til abonnenterne.

Det sker som en del af en stor satsning på lokal journalistik på Jysk Fynske Mediers dagblade.

Ifølge chefredaktøren på Randers Amtsavis, Axel Præstmark, er det vigtigt at være til stede på den ugedag, hvor danskerne har allerbedst tid til at læse avis.

Hvilke nye tiltag kan læserne se frem til?

- Søndagsavisen vil adskille sig ved, at den i vid udstrækning består af nogle faste koncepter. Der fx vil være et stort portræt af et interessant menneske i lokalsamfundet. Vi har Avisen Anbefaler, hvor vi skriver om gode oplevelsesmuligheder i Randers i ugen der kommer, og så får sporten også nye vilkår. Når Randers HK eller Randers FC spiller fodbold om lørdagen, kan læserne allerede læse om det allerede i søndagsavisen, siger Axel Præstmark til TV2 ØSTJYLLAND.

Spørgsmålet er, hvad der giver Randers Amtsavis og Horsens Folkeblad en tro på, at en søndagsavis er en god idé i en tid, hvor de fleste mennesker indtager deres nyheder digitalt.

- Det går ikke den forkerte vej hos os. Vores læsertal stiger. I første halvår af 2017 læste 20.000 papiravisen, mens 22.000 læste avisen i første halvår af 2018. Vi kan se, at vi kan sælge avisen. Vores læsere vil gennem have den, og vores annoncører vil også gerne have den, lyder det fra Axel Præstø.

Han understreger dog, at begge aviser godt ved, hvilken vej det går på den lange bane.

- Det skal naturligvis ses i en sammenhæng, og derfor er jeg også glad for, at vi har lavet en femdobling af vores abbonenter på vores digitale medier tre år.

Hvordan er lokalaviser med til at styrke demokratiet?

- Det er os, der garanterer lokaldemokratiet i Randers. Vi er lokaldemokratiets vogtere, og vi holder øje med, at de mennesker, der har politisk magt, forvalter den magt fornuftigt og ordentligt, siger Axel Præstø og fortsætter:

- Hver er de 31 medlemmer af byrådet vil sige, at vi bider dem lige rigeligt i haserne. Men det er jeg kun glad for at høre, for sådan skal det være.