Valgfesten er i gang - alle valgsteder er nu åbne

Den store valgdag er endelig skudt i gang.

Præcis klokken 08:00 ringede klokken ind til valg og valgfest, og alle valgstederne er nu åbne i de østjyske kommuner.

Her i Østjylland har hele 653.000 vælgere mulighed for at sætte deres kryds i dag.

Det er det højeste antal vælgere nogensinde til et folketingsvalg i Østjylland. Da der i 2015 var valg til Folketinget havde 631.000 østjyder muligheden for at stemme.

Antallet af vælgere er siden steget i alle de østjyske valgkredse, men fordi stigningen er klart størst i Aarhus, så fylder det aarhusianske stemmetal også lidt mere til dagens valg. Det forklarer valgforsker Rune Stubager fra Aarhus Universitet.

- Gennemsnitligt set har alle vælgere i Østjylland måske lidt mindre indflydelse, fordi der er kommet flere vælgere. Men hvis stemmerne koncentreres mere i Aarhus, kan man godt sige, at aarhusianerne som samlede gruppe har lidt mere at skulle have sagt, men det betyder ikke, at den enkelte aarhusianer har mere at skulle have sagt, siger Rune Stubager, der er valgforsker på Aarhus universitet, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Men det betyder ikke, at den enkelte aarhusianer har mere at skulle have sagt, og alle stemmer tæller nøjagtigt lige på valgdagen, siger Rune Stubager.

Det største og det mindste valgsted

Der er i alt 209 valgsteder i Østjylland, hvor folk i dag skal stemme til folketingsvalget. Og det allerstørste i vores område – og faktisk det tredjestørste i hele Danmark - er Rådhushallen i Aarhus.

Der skal bruges 12 stemmebokse, stole nok til 87 frivillige og ansatte og 24 valgbokse. I år er det nemlig hele 16.000 vælgere, som har mulighed for at stemme i Aarhus’ rådhus.

Vi skal have stor respekt for, at vi kan få lov til at stemme på dem, vi godt kan lide. Og hvis du ikke er oppe og stemme, kan du ikke tillade dig at brokke dig de næste fire år. Vagn Olesen, valgformand, Tunø

Valgstedet har også særligt udstyr til svagtseende og til folk, der har svært ved at læse. Og med så mange vælgere - og forskellige vælgere - kan der godt opstå kø i dag.

Klokken 08:00 bøde Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard velkommen til valg på Aarhus Rådhus.

- Der er altid et stort ryk, lige når valget åbner. Det vil sige klokken 08:00. Mit bedste tip vil nok være at komme i løbet af formiddagen. Og ikke komme til allersidst, når vi lukker klokken 20, siger Henrik Traberg, der er valgteknisk leder på Aarhus Rådhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Mens Rådhushallen i Aarhus er det største valgsted i Østjylland, så er Tunø det mindste valgsted.

I alt er der 89 vælgere på Tunø, og derfor bliver der ikke valgtravlt på øen i dag. Alligevel mener den lokale valgformand, at man godt kan mærke vigtigheden og betydningen af, at valget skal forløbe helt korrekt.

- I andre lande dør folk for at få lov til at stemme. Det er alvorligt, synes jeg. Vi skal have stor respekt for, at vi kan få lov til at stemme på dem, vi godt kan lide. Og hvis du ikke er oppe og stemme, kan du ikke tillade dig at brokke dig de næste fire år, siger Vagn Olesen, der er valgformand på Tunø, til TV2 ØSTJYLLAND.

De fleste valgsteder i landet åbnede klokken 08:00, men mindre øer i landet må gerne vente med at åbne til klokken 09:00. Det har Tunø valgt. De lukker dog på samme tidspunkt som alle andre valgsteder - nemlig klokken 20:00.