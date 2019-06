Nu er kabalen gået op: Sådan fordeles posterne efter Fabricius-farvel

Nu har Socialdemokratiet i Aarhus fået kabalen til at gå op i kølvandet på, at Camilla Fabricius er valgt til Folketinget, og dermed skifter Aarhus Rådhus ud med Christiansborg.

Camilla Fabricius' afsked har derfor sat gang i en større omkonstituering, som blandt andet betyder, at Kristian Würtz overtager pladsen som 1. viceborgmester, Lone Hindø bliver ny gruppeformand, mens Ali Nuur overtager pladsen i byrådet.

Kristian Würtz er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, og nu bliver han altså også 1. viceborgmester.

- Camilla har varetaget mange poster i den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aarhus - derfor har det krævet en større rokade at få posterne til at gå op. Jeg mener, at den nye konstituering viser, at vores gruppe består af stærke og dygtige politikere, som kan løfte opgaverne i Aarhus Byråd. Vi glæder os til stadig at arbejde tæt sammen med Camilla, når hun skal være med til at varetage Aarhus’ interesser på Christiansborg, siger Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Jeg er samtidig glad for, at Lone Hindø har sagt ja til at træde ind som gruppeformand og samtidig bliver en del af gruppens ledelse. Lone har stor politisk og ledelsesmæssig erfaring.

Ny socialdemokratisk konstituering i Aarhus Byråd Lone Hindø bliver Gruppeformand og Medlem af Magistraten

Kristian Würtz bliver Aarhus’ 1. viceborgmester

Anette Poulsen bliver formand for Økonomiudvalget

Steen Bording Andersen bliver ny næstformand i byrådsgruppen

Anders Winnerskjold bliver formand for Bæredygtighedsudvalget

Louise Lindskrog bliver formand for Integrationsudvalget

Peder Udengaard overtager Lone Hindøs plads i udvalget for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Ali Nuur indsuppleres i byrådet og træder ind i udvalget for Sundhed og Omsorg, hvor Peder Udengaard udtræder

Hüseyin Arac overtager Camilla Fabricius’ plads i KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

Ved folketingsvalget tidligere på måneden fik Camilla Fabricius 6.506 personlige stemmer - hvilket i Østjylland sendte hende ind på en 11. plads over de største stemmeslugere i Østjyllands Storkreds.

Og i Aarhus kommer de også til at savne den erfarne politiker.

- Hun har altid været utrolig engageret i især de svageste i samfundet, og hun er en person, der ofte har en lidt anden tilgang til tingene end mange andre politikere, siger Morten Pless, formand for Socialdemokratiet i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortsætter:

- Det er ærgerligt for vores byrådsgruppe, at hun er blevet valgt til Folketinget, men jeg tror, at det bliver godt for Danmark. Vi kommer til at savne hende og hendes profil. Og vi skal i Aarhus fortsætte med at huske at prøve at se tingene lidt fra anden side nogle gange, som Camilla har været så god til. Vi har fortsat et godt hold i Aarhus, og jeg tror ikke, at aarhusianerne fra den ene dag til den anden kommer til at mærke forskel.