Nu er festugen i gang: Gys og gøgl for alle pengene

Mere end tusind arrangementer på ti dage. Det er, hvad gæsterne til Aarhus Festuge kan vælge imellem, og det er alt fra en tur i spøgelseshus til hoppeborgspark for de yngste, og spørger man chefen for det hele, så er forventningerne tårnhøje.

- Vi får fantastiske ti dage med rigtig mange skønne oplevelser. Og at Aarhus på alle mulige måder kommer til at vise sig fra sin bedste side, siger Rikke Øxner, der er direktør for Aarhus Festuge.

I år er temaet dog det samme som sidste år, men selvom det overordnede tema er det samme, så vil der alligevel være mange nye oplevelser i år.

- Vi vil forsøge at fokusere mere på de lidt tungere og sværere ting i livet, fordi man med kultur og kunst kan vise, der normalt kan være svære at forholde sig til, fortæller Rikke Øxner, der dog understreger, at der stadig skal være plads til at grine og have en fest i festugen.

Gys i spøgelseshuset og første hjælp for børn

En af de nye ting i år er spøgelseshuset Phobiarama, der ligger på Bispetorv. Her er det meningen, at gæsterne skal blive fremprovokeret til reaktion, som de ikke selv vidste, at de havde. Mens Falck har sammensat et kursus for børn, så alle kan udøve den basale førstehjælp.

Og spørger man festugens direktør, så håber hun mest på, at gæsterne kan få nogle oplevelser, som de ikke lige regnede med at få.

- Jeg vil rigtig gerne, hvis der nogle ting, som de efterfølgende tænker tilbage på med stor begejstring, glæde eller forundring, og at det har sat et sig sit aftryk ved at man tænker ’Gud, det oplevede jeg i festugen. Det havde jeg egentlig ikke tænkt på’”, Siger Rikke Øxner

Borgmester Bundsgaard: Tag en tur i skovbadet

Spørger man Aarhus’ borgmester, så er et arrangement som Festugen nødt til at genopfinde sig selv hvert år, og dermed regner han også med, at dette års festuge bliver en succes med mange nye oplevelser til gæsterne.

- En gammel kulturinstitution som festugen, der har mere end 50 år på bagen, er i særdeleshed nødt til hele tiden og finde på nyt. Der er mange sjove nye spændende ting, som man kan komme ud og opleve i festugen, siger borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S).

Og hvis han skulle bestemme, så er der en ting du bare ikke må glip af:

- En af de ting, som jeg vil opfordre til, at man tager ned og oplever, er skovbadet på Aarhus Ø, hvor der er en 600 meter lang skov midt ude på Aarhus Ø, som man kan indtage. Og man kan gå sådan svævene i vanddampe i en skov, selvom man befinder sig i noget af det allermest centrale af Aarhus, lyder det fra Jacob Bundsgaard, der også vil anbefale at snuse rundt i byen for at opleve den helt særlige puls, der er i byen.

- Jeg tror da i hvert fald selv, at jeg skal en tur ned til Pustervig og have mig en enkelt øl og fornemme den helt fantastiske stemning, tilføjer han.

Før det nuværende tema, der kører næste år også, har de seneste temaer været 'Upside Down' og ’Lys - mere lys'.

