Nu er EP-valget ringet i gang

Krydset skal sættes i afkrydsningsrubrikken ud for den kandidat eller det parti, du vil stemme på. Du skal kun sætte ét kryds på stemmesedlen.

Hvis du sætter et andet tegn på stemmesedlen end et kryds, f.eks. en cirkel om et partibogstav eller en kandidat, er stemmesedlen ugyldig og vil ikke blive talt med i valgresultatet.

Du må ikke tegne på stemmesedlen, for så risikerer du, at din stemme er ugyldig og ikke tæller med.

Og husk: Ingen billeder af den afkrydsede stemmeseddel fra stemmeboksen.Det skyldes, at vi har stemmehemmelighed i Danmark.

Hvis du ikke ønsker at stemme på nogen af de kandidater eller partier, der står på stemmesedlen, kan du stemme blankt, det vil sige lade være med at sætte et kryds på stemmesedlen og lægge den i stemmekassen uden at udfylde den. Stemmesedlen er ugyldig, men din stemme bliver talt med i det samlede antal af afgivne stemmer og dermed i, hvor stor valgdeltagelsen bliver.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet