Nu er det slut med salg af smøger på sygehusene

Hvis du selv bliver indlagt på hospitalet eller skal besøge en patient og tilmeld er ryger, skal du huske at medbringe dine egne cigaretter.

I fremtiden er det nemlig ikke længere muligt at købe tobak på Region Midtjyllands hospitaler.

Læs også Slut med smøger og øl: Politikere vil stoppe salg på sygehusene

Det har et stort flertal i regionsrådet vedtaget onsdag.

- Jeg er meget tilfreds med den beslutning, vi har taget. Rygning er en af de største sundhedsrisici, der er, og derfor synes vi, det ville være et mærkeligt signal at sende, hvis vi skulle fortsætte med at sælge det på hospitalerne, siger formanden for Hospitalsudvalget, Henrik Gottlieb Hansen (Socialdemokratiet), til TV2 ØSTJYLLAND.

Henrik Gottlieb Hansen sagde desuden ja til at støtte forslaget om forbud mod tobakssalg på hele sin gruppes vegne.

02:02 VIDEO: Vinni Jakobsen forpagter hospitalskiosken i Horsens. Hun savner fælles regler for alle, når det handler om at lange smøger og øl over skranken. Luk video

SF, Enhedslisten, Kristendemokraterne, De Radikale og Psykiatrilisten bakkede også op om forslaget.

- Mange af de sygdomstilfælde, der kommer, er rygningsrelateret, og så hænger det ikke sammen at der er rygeforbud på hospitalerne, men at der samtidig sælges tobak i kioskerne. Så vi er meget glade for beslutningen, siger Susanne Buch til TV2 ØSTJYLLAND.

Beslutningen om at forbyde salget af tobak kommer dog kun til at kunne mærkes på Aarhus Universitets Hospital, hvor der i dag som det eneste hospital i Østjylland både sælges tobak og Alkohol.

På Hospitalsenhed Vest sælges der dog både alkohol og tobak i dag, men det har hele tiden været planen, at salget af tobak skulle ophøre ved udflytningen til Gødstrup.

Det kan du købe på hospitalerne i dag Aarhus Universitetshospital: Der sælges tobak og alkohol. Hospitalsenhed Midt: Der sælges alkohol (ikke stærk), men ikke tobak. Hospitalsenhed Vest: Der sælges tobak og alkohol. Udløber ved udflytningen til Gødstrup. Regionshospitalet Randers: Der sælges ikke tobak og kun alkohol i gaveæsker og lign. Regionshospitalet Horsens: Der sælges alkohol, men ikke tobak.

Afstraffelse af patienter og pårørende

Mens der er stor glæde blandt de fleste partier i regionsrådet, er der ikke så stor glæde hos de partier, der stemte i mod forslaget. Her er der tale om Liberal Alliance, Konservative, Alternativet, Dansk Folkeparti og nogle få fra Venstre.

De Konservatives Nicolaj Bang har hele tiden givet udtryk for, at han mener, at det vil være afstraffelse af både patienter og pårørende at fjerne muligheden for at købe tobak. Den holdning har han stadig.

- Jeg er jo ikke vildt begejstret. Jeg synes, jeg gav, hvad jeg kunne i salen, men det var desværre ikke nok. Jeg synes, man skal være bevidst om, om det her giver færre rygere, og det gør det jo nok ikke. Det er mere et udtryk for ren symbolpolitik. Og det er at bruge sin magt på personer, som i forvejen ikke har det godt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

02:34 VIDEO: Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) udtalte tidligere på året, at han som udgangspunkt er imod salg af cigaretter på hospitaler. Luk video

Henrik Gotlieb Hansen og Susanne Buch er dog uenige i, at der er tale om symbolpolitik.

- Vi mener ikke, det er en form for symbolpolitik. Tværtimod. Her er der en klar sundhedspointe, siger Susanne Buch, som altså bakkes op af formanden for Hospitalsudvalget:

- Jeg kender jo godt det liberale synspunkt, hvor det hele skal være op til den enkelte, men når vi har en sundhedspolitik, som lyder på at, vi skal prøve at begrænse salget af tobak, så nytter det ikke noget at sælge det på et sygehus, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Læs også Tobak og alkohol forbydes måske på hospitaler - kiosk savner fælles regler

Man kan stadig købe alkohol

Forslaget har hele tiden lydt på, at salg af alkohol også skal forbydes. Dette forslag blev dog ikke vedtaget.

I stedet har udvalget besluttet, at der ikke må sælges spiritus på hospitalerne, men at der gerne må sælges vin og øl.

- Hvis man som patient eller pårørende har brug for et glas vin eller en øl, så skal man kunne få det. Den mulighed vil vi ikke udelukke, og vi har i forvejen ikke problemer med, at der indtages for meget alkohol på hospitalerne, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Læs også Regionspolitikere vil fordoble prisen på cigaretter

SF er dog som det eneste parti bestemt ikke tilfredse med den beslutning. Hvis det står til dem, skal man ikke kunne købe nogen former for alkohol på hospitalerne.

- Vi er stadig af den overbevisning, at det er bedst at forbyde det. Det handler ikke om, at vi skal lave forbudstyranni, men med de problematikker der er omkring alkohol, synes vi ikke, det hører hjemme på hospitalerne, siger Susanne Buch.