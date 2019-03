Nu er det på plads: Her bliver målstregen til Royal Run i Aarhus

Kronprins Frederik snører igen i år løbeskoene og inviterer på Royal Run i blandt andet Aarhus, hvor mere end 16.000 kan løbe med ham.

Sidste år var løbet centreret omkring Frederiks Allé i det centrale Aarhus med start og mål i området mellem Aarhus Rådhus og Musikhuset. Og selvom det må have været en svær opgave, så er det i år lykkes for arrangørerne at finde et - måske - endnu mere centralt omdrejningspunkt.

Sidste år løb 12.000 sammen med kronprins Frederik i Aarhus. I år er der gjort plads til 16.300. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Således kommer starten til at gå fra området ved Lille Torv og Store Torv, mens der er målområde på Bispetorv.

- Det er en rigtig fed ramme, og det kan nærmest ikke blive mere centralt i Aarhus end det. Vi har Hotel Royal, Domkirken og Aarhus Teater som en historisk kulisse, siger Thomas Nolan Hansen fra Aarhus 1900, der er løbsarrangør.

Helt præcist bliver one mile-løberne sendt af sted fra Lille Torv, mens de længere løb på fem og ti kilometer begynder ved Store Torv - målområdet bliver Bispetov.

I alt fordeler de cirka 16.000 pladser sig nogenlunde således: 4.500 på milen. 7.000 på 5 km og 4.500 på 10 km.

Succesen gentages

Royal Run løb første gang af stablen i 2018 som en del af fejringen af Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

Her løb 70.000 med i landets fem største byer, og da det blev en så stor succes, har arrangørerne altså valgt at gentage løbet.

Denne gang bliver det den 10. juni i Aarhus, Aalborg og København. Kronprinsen selv løber naturligvis igen med og glæder sig.

- Jeg ser frem til, sammen med resten af Danmark, at tilbringe en dag i motionens tegn. Det er mit håb, at mange igen får lyst til at udfordre sig selv og røre sig i nogle smukke rammer rundt omkring i landet. Sidste år var en fantastisk dag, sagde Kronprinsen i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af løbet.

Fakta om Royal Run 2019 Royal Run afholdes d. 10. juni 2019 i Aalborg, Aarhus og København/Frederiksberg

På Færøerne skyder Kronprinsen Royal Run i gang ved at løbe 10 km d. 1. juni.

D. 10. juni åbner Kronprinsen Royal Run med at løbe One Mile i Aarhus. Kronprinsessen bakker op om løbet ved at løbe 5 km i Aalborg, og Kronprinsen slutter dagen med at løbe 10 km i København/Frederiksberg.

I Rønne på Bornholm holdes Royal Run uden kongelig deltagelse samme dag, d. 10. juni.

I Aalborg, Aarhus og på Bornholm kan man deltage på One mile (1,6 km), 5 km og 10 km

I København/Frederiksberg og på Færøerne kan man deltage på One mile (1,6 km) og 10 km

Royal Run arrangeres af idrætsvisionen Bevæg dig for livet, i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik Forbund.

Udsolgt i Aarhus

I alt er der 70.300 tilmeldte alt i alt rundt om i landet til årets store royale løb. I Aarhus blev Royal Run 2019 meldt udsolgt på kun 15 dage.

- Det er vi stolte af, og det er med til at forpligte os til at levere varen igen i år, siger Thomas Nolan Hansen.

Og som distancerne til løbet måske også indikerer, så er det ikke kun en lukket løbe-fest for eliteløbere.

- Det er ikke kun et løb, for mange er det nærmest en skovtur, hvor hele familien er med. Folk kommer med barnevogne og gangstativer. Det er vigtigt at få fat i nogle andre end til de mere almindelige løb. Jeg tror også, at det er vigtigt for Kronprinsen, at det skal være en folkefest og ikke en fest udelukkende for eliteløbere, siger Thomas Nolan Hansen.

Hvordan de forskellige ruter kommer til at bane sig vej rundt i Aarhus vil først blive meldt ud senere. Men nu ved vi altså, hvor det hele begynder og slutter.

