Nu er det besluttet: Livsfarlig hovedgade bliver bygget om

Normalt må man ikke cykle på fortovet, men i Skanderborg er situationen en smule anderledes. I hvert fald i byens hovedgade, Adelgade.

Der er nemlig en stiltiende konsensus om, at den smalle, zig-zaggende gade er farlig at cykle på, og (næsten) alle fodgængere accepterer, at cyklister færdes på fortovet.

Gennem årene er der sket flere uheld, hvor cyklister er kommet til skade, på Adelgade, og for ete par uger siden gik det galt igen, da en 22-årig kvindelig cyklist i et sving blev ramt af en bil, der kom kørende bagved hende.

Men nu skal det forhåbentligt være slut at risikere sit liv, hvis man hopper på jernhesten op og ned ad hovedgaden.

Byrådet i Skanderborg Kommune har nemlig endeligt vedtaget, at Adelgade skal laves om. Og det arbejde går i gang allerede i maj måned.

- Vi vil forsøge at få gaden ændret, så den bliver mere cyklistvenlig, og det vil vi gøre ved blandt andet at rette den ud og reducere antallet af p-pladser, så der bliver mere plads til mennesker og aktiviteter, fortæller Jens Peter Langalle Sørensen, der er leder af Vej og Trafik i Skanderborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Da Adelgade for år tilbage blev lavet om til en zig zag gade var det med ønsket om at sænke hastigheden for de biler, der kører igennem. Men det har i stedet givet problemer for de mange cyklister.

- Siden Adelgade blev forandret sidste gang, har det vist sig, at cyklisterne har fået svære forhold dernede, og derfor vil vi gerne gøre den mere imødekommende i forhold til at ruge yen som cyklister, siger Vej og Trafik-lederen.

Udretningen af vejen er til stor glæde for nogle af de borgere, der dagligt cykler igennem.

- Jeg synes, det er det bedste, de har fundet på i mange år, fordi jeg ikke har kunnet cykle hernede, og der er ingen cykelsti, siger Erna Lassen.

Det er typisk i forbindelse med et sving som dette, at det er særdeles farligt for cyklister på Adelgade.

- Byen trænger jo til en opfriskning. Den trænger til at blive smukkeseret, og jeg vil personligt gerne af med al den larm, siger Henning Bredahl Thomsen.

Han frygter dog, at udretningen af vejen vil betyde, at bilerne igen kan suse igennem gaden med høj fart.

- Hvis du retter ud, så kan du altså få for stor fart, og det kan godt give problemer, siger han.

Men de overvejelser har Vej og Trafik allerede kalkuleret for, mener Jens Peter Langalle Sørensen.

- Når man retter en gade ud, så kan der være risiko for, at hastigheden kommer op, så derfor vil vi etablere nogle bump, så vi holder hastigheden nede, siger han.