Nu er det afgjort: Beboere vil hellere bo i Hou end Hov

Mens borgere i EU tog stilling til, hvilke parlamentarikere de vil have i Europa-Parlamentet, stod en lille gruppe borgere over for endnu et valg.

På Hou Skole, hvor man kan stemme til EU-valget, skulle borgerne også give deres besyv med om, hvorvidt byen skal hedde "Hou" eller "Hov".

Læs også Her holder de ekstra valg: Hvordan skal byens navn staves?

Et klart flertal af borgerne i Hov ser helst, at den gamle måde at stave bynavnet på, kommer tilbage, således at byen staves Hou.

Det fortæller Jon Jensen, der er formand for "Hou Fællesforum - Lokalråd for Hou og Omegn", som har taget initiativet til afstemningen.

844 borgere satte kryds ved "Hou", mens 49 satte kryds ved "Hov". Omkring 1500 vælgere havde mulighed for at stemme.

01:18 VIDEO: Et flertal af beboerne i den østjyske kystby var enige om, at byens navn bør staves med U. Videoen er lavet søndag eftermiddag, inden resultatet af afstemningen var kendt. Luk video

Overrasket over fordelingen

Nok havde formanden regnet med, at udfaldet ville blive sådan, men han er overrasket over fordelingen af stemmer.

- Vi havde en klar fornemmelse af, at folk helst ville have det stavet sådan, og derfor ville vi lave denne her afstemning, siger han.

Læs også Hov eller Hou? Lokalråd vil have afstemning om bynavn

Byen, der ligger i Odder Kommune, staves officielt "Hov", men flere steder er der skilte, hvor der står "Hou". Afstemningen er vejledende og skal give en indikation på, hvad borgerne helst ser, at byen hedder.

Indbyggerne stemte på Hou Skole (det hedder den!) om, hvorvidt de ønsker, at byen skal staves "Hov" eller "Hou". Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix