Nu er der penge på vej til fyrede slagterimedarbejdere

Julen er kommet tidligt til Horsens.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) var i dag ude med en gave på 1,3 millioner kroner til de fyrede slagterimedarbejdere på Danish Crown i Horsens.

Pengene skal gå til jobsøgningskurser og til at opkvalificere de 123 medarbejdere, der for nylig mistede deres job.

Beskæftigelsesministeren har valgt at dispensere i forhold til de gældende regler for at hjælpe slagterimedarbejderne. Foto: Mads Claus Rasmussen

- Mange af de opsagte medarbejdere har brug for opkvalificering, så de kan komme godt og hurtigt videre i deres næste job. Denne dispensation åbner op for, at de afskedigede medarbejdere kan bevilges for eksempel jobsøgningskursus og jobrettede AMU-kurser, som giver dem bedre muligheder for at finde arbejde i nærområdet. Jeg håber, at vi med denne tidlige indsats kan gøre en forskel, og at den både vil komme medarbejderne og lokalområdet til gode, udtaler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse.

Slagterimedarbejderne blev opsagt, da slagteriet ikke modtager nær så mange slagtegrise som tidligere, og pengene vækker glæde hos deres fagforbund.

- Det er en skøn nyhed. Vi er utroligt glade for, at vi har fået en minister, der har forståelse for, at slagteribranchen har fyret tusindvis af medarbejdere de seneste år, og nu vil give nogle af de medarbejdere en håndsretning, siger Jim Jensen, der er næstformand i Fødevareforbundet NNF.

Ifølge beskæftigelsesminsteriet og NNF er de opsagte medarbejdere hovedsagligt ufaglærte medarbejdere, og de ville have svært ved at få et nyt job uden en ekstra indsats.

Samtidig vurderer de, at flere end halvdelen har anden etnisk baggrund og taler dårligt dansk.

Er gået udenom reglerne

- Det vil være et løft i forhold til at opkvalificere dem bedre. Det er virkelig, virkelig godt. De kommer til at stå bedre på arbejdsmarkedet. Deres chance for at få et arbejde bliver bedre, siger Jim Jensen.

Slagteriet i Horsens har været ude for flere fyringsrunder de seneste år. Foto: Ritzau / Scanpix

Afskedigelsen af de 123 medarbejdere ud af i alt 1462 medarbejdere på Danish Crown i Horsens lever ikke op til de almindelige kriterier for at komme i betragtning til støtte fra varslingspuljerne.

Beskæftigelsesministeren har dog valgt at dispensere fra bestemmelserne, hvis mulighederne for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Det er de ufaglærte, som er mest sårbare ved fyringsrunder og konjunktursvingninger, så vi skal gøre en ekstra indsats for at give dem en hjælpende hånd. Peter Hummelgaard, Beskæftigelsesminister, Soc.dem.

- Situationen i Horsens understreger, hvorfor denne regering vil prioritere opkvalificering. Det er de ufaglærte, som er mest sårbare ved fyringsrunder og konjunktursvingninger, så vi skal gøre en ekstra indsats for at give dem en hjælpende hånd, udtaler ministeren.

Små 30.000 kroner vil gå til at frikøbe medarbejdere fra det lokale jobcenter. Mere end 1,2 mio. kroner vil gå til både jobsøgningskurser eller jobrettede AMU-kurser inden for lager, transport, industri, byggebranchen samt køkken og kantine.

