Nu er der penge på vej til AUH: - Det er enestående

Der har været protester fra sygeplejersker, læger og andet personale på Aarhus Universitetshospital over de besparelser, som hospitalet står over for og allerede er blevet ramt af.

Og nu er deres protester blevet hørt.

00:40 Sådan så det ud, da tusindvis af ansatte på AUH dannede en menneskering rundt om Skejby Sygehus i protest mod sygehusets besparelser. Luk video

Den nye regering og Danske Regioner har netop indgået en aftale om regionernes økonomi for 2020, og i den aftale er der afsat 100 millioner kroner til Aarhus Universitetshospital.

Og pengene falder på et tørt sted. Hospitalet skal spare 150 millioner kroner i 2019 og til sammen 425 millioner kroner over de næste fire år.

Det er der ikke andre hospitaler, der får. Det kan vi kun være tilfredse med. Anders Kühnau, formand for Region Midtjylland, Socialdemokratiet

- Det er enestående. Det er der ikke andre hospitaler, der får. Det kan vi kun være tilfredse med, siger Anders Kühnau (S), der er formand for Region Midtjylland til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Sådan vil sparekniven ramme afdelingerne på AUH

Flere penge på vej

De fem regioner får derudover et løft på 1,5 milliarder kroner i 2020. Sidste gang fik de 1 milliard kroner. Derudover er færre penge øremærket til særlige områder, og det gør, at regionerne i højere grad selv kan bestemme, hvordan de bruger pengene.

Anders Kühnau er formand for Region Midtjylland.

Anders Kühnau (S) vil indstille til regionsrådet i Region Midtjylland, at deres del af de ekstra penge, 180 millioner kroner, skal gå til AUH.

Det vil betyde, at AUH vil kunne sløjfe alle besparelser fra og med 2020.

- Det vil være en kæmpe håndsretning til AUH, der ikke skal bruge tid på at finde ekstra besparelser, siger Anders Kühnau og tilføjer, at han ikke kan træffe beslutningen alene.

Læs også Politikere: Flere besparelser på hospital bør ikke gennemføres

- Alting bliver ikke let. Det er noget, jeg skal igennem med på regionsrådet, fordi de også er pressede på andre hospitaler.

Aarhus Universitetshospital skal fortsat spare 150 millioner kroner i 2019 og nedlægge 180 stillinger, men på trods af det vækker aftalen stadig glæde på hospitalet.

"Vi skal ud af dødvande"

- Jeg synes jo, at den samlede aftale er rigtig interessant. Den er interessant for sundhedsvæsenet og for AUH, siger Poul Blaabjerg, der hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er det, der kan være med til at give AUH et løft, så vi kan udnytte de rammer, vi har fået. Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital

- Det er det, der kan være med til at give AUH et løft, så vi kan udnytte de rammer, vi har fået. Vi har været i flytte- og sparemode. Vi har brug for at arbejde med udvikling og komme ud af dødvande, tilføjer han.

Læs også VIDEO: Se hvordan hospitalsafdeling sikrer patientsikkerhed på en helt ny måde

Ifølge ham siger AUH nej til mange ting på grund af besparelserne, men det, håber de, vil ændre sig fremover.

- Vi kommer til at fokusere på drift og udvikler os ikke i forhold til forskningen. Og forskningen er det, der kan udvikle vores klinik. Det er simpelthen afgørende, at AUH kan blive på det niveau, hvor vi er og skal være, siger Poul Blaabjerg.

Ikke nok penge

Kirsten Normann Andersen, SFs sundhedsordfører, mener ikke, at 100 millioner kroner er nok, og det afgørende er, at der regionen afsætter flere penge til hospitalet.

Kirsten Normann er valgt til Folketinget for SF i Østjyllands Storkreds. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

- Den nye regering har hørt det nødråb, som er kommet fra Skejby Sygehus de sidste mange måneder. Men jeg kan være i tvivl om 100 mio. er nok til at gøre noget ved de akutte økonomiske problemer og stoppe besparelserne på særligt personaleområdet. Det er helt afgørende for både patienters og ansattes tryghed, skriver hun til TV2 ØSTJYLLAND.