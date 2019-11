Nu er der kommet nyt navn på byskilt efter afstemning

Det har været en lang kamp, der nu har fået sit endeligt. Byen der tidligere blev stavet Hov, hedder nu Hou. Også på byskiltet.

For i dag var borgmester i Odder, Uffe Jensen (V), med til at sætte det første nye byskilt op.

- Det er en stor ære at sætte Hous nye officielle byskilt op. Det har været et mangeårigt ønske fra borgerne, som jeg er glad for nu at indfri, siger borgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND.

I første omgang var det Hou Fællesforum, der tog initiativ til ændringen af byens stavemåde.

Borgmester Uffe Jensen fik en smule hjælp til at sætte det nye byskilt op i Hou.

Her fik man besluttet, at der i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet den 26. maj, skulle stemmes om stavemåden. Her satte 844 borgere kryds ved 'Hou', mens 49 satte kryds ved 'Hov'.

Derefter søgte kommunen om navneskiftet hos Stednavneudvalget under Kulturministeriet og fik lov.

Nu staves byen på den måde, som hovedparten alligevel har stavet den i mange år. Vagn Mørch Sørensen, Hou Fællesforum

- Jeg ved, at borgerne er stolte. Det kan synes som en lille ting, men for folk herude har det betydet meget. Det viste valgdeltagelsen også, siger Uffe Jensen.

Omkring 1500 vælgere havde mulighed for at deltage i afstemningen, der foregik på Hou Skole. 893 stemte.

Glæde hos borgerne

En af dem var Vagn Mørch Sørensen, som er en af initiativtagerne til navneskiftet. Han sidder som sekretær i Hou Fællesforum, og for ham var det tirsdag en glædens dag.

- Det er vidunderligt, at virkeligheden nu stemmer overens med den opfattelse, som vi som borgere har i Hou. Nu staves byen på den måde, som hovedparten alligevel har stavet den i mange år, siger Vagn Mørch Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagn Mørch Sørensen roser Odder Kommune for at have inddraget borgerne i processen med at få besluttet stavemåden for Hou.

Navneændringen betyder, at Hou nu kommer til at dele navn med en anden lille by, Hou ved Limfjorden.

Ifølge borgmesteren vil et navneskifte koste mellem 33.000 og 37.000 kroner, hvis man skifter alle by- og vejskilte i ét hug.

