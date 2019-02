Nu er BR klar med alle sine butikker – to mere åbner i Østjylland

I sidste uge præsenterede Salling Group de første 15 steder, hvor der i den kommende tid åbner Fætter BR-butikker. Nu er kæden klar med 11 nye placeringer, og Østjylland bliver begunstiget.

Alle stillinger bliver slået op til at kunne arbejde i BR. Om det så er vores egen medarbejdere, eller om det er nogen fra tidligere legetøjsbutikker, der søger. Charlotte From, chef Fætter BR-kæden

For der planlægges nemlig en BR-butik i det tidligere Toy"R"Us på Marsvej i Randers og i Toy"R"Us' forhenværende lokaler i Anelystparken i Tilst.

- Opbakningen til BR fra alle egne af Danmark har været overvældende. Der er ingen tvivl om, at den glade fætter med bjørneskindshuen kan noget særligt for danske børn og børnefamilier. Derfor er jeg glad for, at vi har alle de kommende butikker på plads, og vi ser frem til at åbne alle 26 i den kommende tid, fortæller BR-kædens nyudnævnte chef Charlotte From i en pressemeddelelse.

I Toy"R"Us' tidligere lokaler i Anelystparken i Tilst kommer der nu også en Fætter BR. Foto: Google Street View

Godt miljø omkring storcenter

Især i Randers glæder borgerne sig med stor sandsynlighed over at få en BR-butik, efter at både de to tidligere af slagsen og Toy"R"Us er lukket.

- Randers er udvalgt blandt 26 lokationer i Danmark til at huse en BR-butik. Der er et sundt og levende handelsmiljø i området omkring Randers Storcenter, og det er medvirkende til kædens valg af placeringen, lyder det fra Salling Group.

De øvrige butiksåbninger er spredt over hele landet, dog med færre butikker end under de tidligere ejere.

Tidligere lå der en Toy"R"Us på Marsvej i Randers. Nu kommer der her en Fætter BR. Foto: Google Street View

Ingen dato klar

I sidste uge kom det frem, at det bliver i Bruuns Galleri i Aarhus, at den første BR-butik i Østjylland åbner, og nu er der så kommet to mere østjyske af slagsen på. Hvornår der så åbnes i det aarhusianske center, er endnu usikkert.

- Jeg har ikke en dato endnu, men vi arbejder hårdt på at komme i gang hurtigst muligt, sagde Charlotte From til TV2 ØSTJYLLAND i sidste uge.

Her åbner de 26 BR-butikker Aarhus, Bruuns Galleri Tilst, Anelystparken Randers, Marsvej Aalborg, Algade Aalborg, Løven Roskilde, Ro's Torv Hillerød, Slotsarkaderne Vejle, Bryggen Odense, Rosengårdcentret Slagelse, Japanvej Nykøbing F, Guldborgsund Centeret Herning, Engdahlsvej Sønderborg, Stenager Holbæk, Mårkærvej Tåstrup, Frejasvej Hjørring, Bispetorv Esbjerg, Gl. Vardevej Kolding, Egtved Allé Næstved, Vestergårdsvej Viborg, Holstebrovej Holstebro, Nyholmvej Storkøbenhavn

- Fisketorvet

- Vimmelskaftet

- Frederiksberg Centret

- Fields

- Rødovre Kilde: Salling Group

Skal have ansat mindst 300

Opgaverne inden de 26 butikker kan åbne, er ifølge chefen mange. En af de største er at få ansat det butikspersonale, der skal bruges.

- Vi skal have ansat mindst 300 nye kolleger, som skal kunne begejstre børn og deres forældre. Nu, hvor forårets butiksåbninger er på plads, glæder vi os til at slå alle stillingerne op. Vi har heldigvis allerede modtaget mange uopfordrede ansøgere fra dygtige kandidater, siger Charlotte From.

Der er dog ingen garanti for, at tidligere BR-medarbejdere kan beholde deres job.

- Alle stillinger bliver slået op til at kunne arbejde i BR. Om det så er vores egen medarbejdere, eller om det er nogen fra tidligere legetøjsbutikker, der søger. Det er alle, der får lov til at søge de her stillinger, og det bliver de absolut bedste medarbejdere, vi kommer til at udvælge, fortalte Charlotte From til TV2 ØSTJYLLAND i sidste uge.

Købte brand og varelager

De cirka 300 stillinger vil blive opslået og besat løbende.

BR-kæden var ellers på fallittens rand, da selskabet bag den og den anden legetøjskæde Toy"R"Us efter et skuffende julesalg måtte opgive en rekonstruktion og drejede nøglen om.

Salling Group, der nok bedst er kendt for Salling Stormagasiner og kæderne Føtex, Netto og Bilka, købte brandet til BR og varelageret ud af ruinerne af Top-Toy.