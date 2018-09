Nu er begge efterlyste i drabssag anholdt

Kort efter midnat natten til søndag meldte en 24-årig mand, der mistænkes for et knivdrab begået onsdag aften ved Haverslev, sig til Østjyllands Politi i Randers.

Kun 9 timer senere har den anden mistænkte i sagen, en 28-årig, meldt sig selv til Nordjyllands Politi i Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

01:02 Nordjyllands Politi startede en grundig undersøgelse af gerningsstedet ved Haverslev efter drabet på den 35-årige mand. Video: Local Eyes Luk video

De anholdte mænd er begge fra Randers-området.

Politiet mener at have så belastende beviser mod mændene, at der er belæg for at kræve dem fængslet.

Der vil senere på dagen ske fremstilling både af den 28-årige og den 24-årige mand. Beslutningen om fængsling eller ej træffes af en dommer ved grundlovsforhøret.

Slagsmål endte med knivstik

Sagen om knivdrabet startede tirsdag aften, hvor Nordjyllands Politi fik en melding om et voldsomt slagsmål ved en tankstation i Haverslev.

Da patruljerne ankom til stedet, fandt de en 35-årig mand fra nærområdet. Han var blevet stukket med en kniv og blev kort før klokken 22 erklæret død.

- Vores indledende efterforskning gav os hurtigt efterretninger om, hvem de formodede gerningsmænd er - så vi har fornuftige spor at gå efter. Det er et spørgsmål om tid, før vi finder dem, så de kan lige så godt melde sig selv, sagde Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi tidligere i en pressemeddelelse.

Nordjyllands Politi startede en grundig undersøgelse af gerningsstedet ved Haverslev efter drabet på den 35-årige mand. Foto: Per Frank Paulsen